Αίσθηση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία η κλήση των μαθητών στον εισαγγελέα.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων οδηγήθηκε το πρωί το 15μελές Γυμνασίου της πόλης, μαζί με τους γονείς τους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τη σχολική κατάληψη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με το zarpanews για την επίμαχη κατάληψη έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της παρακώλυσης λειτουργίας σχολικής μονάδας. Οι μαθητές ενώπιον της Εισαγγελέως ανέφεραν ότι δεν είχαν επίγνωση πως η συγκεκριμένη ενέργεια θεωρείται παράνομη, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για συμβολική δράση μνήμης για τον μαθητή που έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά το 2008.