Το ΚΚΕ επανέρχεται στο ζήτημα της έντονης οσμής αερίου που καταγράφηκε επί ώρες σε εκτεταμένες περιοχές της Αττικής, κάνοντας λόγο για σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης και για εικόνα πλήρους έλλειψης σχεδιασμού απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει ότι το περιστατικό, το οποίο επηρέασε περιοχές των νοτίων και ανατολικών προαστίων αλλά και το κέντρο της Αθήνας, εντείνει την ανησυχία των πολιτών, καθώς –όπως σημειώνει– αντίστοιχες καταγγελίες είχαν υπάρξει και τους προηγούμενους μήνες χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η προέλευση της οσμής.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι παρέμειναν εκτεθειμένοι για πολλές ώρες, ενώ οι οδηγίες περιορίστηκαν στο «κλείστε τα παράθυρα». Παράλληλα, καταγγέλλει αποσπασματική διαχείριση της κατάστασης, αναφέροντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις χώροι εργασίας εκκενώθηκαν χωρίς ενιαίο σχεδιασμό, ενώ στα σχολεία η ευθύνη μεταφέρθηκε στους διευθυντές για το αν θα απαιτηθεί απομάκρυνση μαθητών και προσωπικού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο εργοτάξιο του Ελληνικού, όπου –σύμφωνα με την ανακοίνωση– χρειάστηκε η παρέμβαση του σωματείου εργαζομένων.

Το ΚΚΕ επικρίνει την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ακόμη και 24 ώρες μετά το συμβάν δεν έχει δοθεί σαφής εξήγηση για τα αίτια του φαινομένου, ενώ καταγγέλλει ασυνεννοησία μεταξύ των αρμόδιων φορέων και απουσία αξιοποίησης του συστήματος προειδοποίησης 112.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, την προέλευση της οσμής, την κατάσταση των δικτύων και υποδομών φυσικού αερίου, LNG και LPG, καθώς και για τα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας που εφαρμόζονται.

Το κόμμα θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με τα σχέδια πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης πιθανών τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, ζητώντας διευκρινίσεις για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού σε ζητήματα έγκαιρης ειδοποίησης, εκκενώσεων και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Καταλήγοντας, το ΚΚΕ τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει όχι μόνο να δώσει άμεσα σαφείς απαντήσεις, αλλά και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά που, όπως αναφέρει, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των κατοίκων της Αττικής.