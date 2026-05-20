Νέα μεγάλη ...επιτυχία του επιτελικού κράτους!

Μέχρι νωρίς το πρωί της Τετάρτης η πολιτεία δεν μπορούσε να προσδιορίσει από τι προερχόταν η έντονη οσμή που κάλυψε επί πολλές ώρες κυρίως τα νότια προάστεια της Αθήνας.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση επέλεξε να υποβαθμίσει το πρόβλημα και να αποφύγει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση του κοινού.

Να σηκώσει το τηλέφωνο, σε ποιον να τηλεφωνήσει ο πολίτης; Έστω και αν είναι τρεις η ώρα το μεσημέρι και όχι τρεις τη νύχτα που λέει ο πρωθυπουργός;

ΥΓ: Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του «επιτελικού κράτους» μετά και την απορία για το από πού ήρθε το drone στη Λευκάδα...

Ε.Σ.