Γιατί δηλώνει με σιγουριά πως «θα σχηματιστεί κυβέρνηση ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, έχει ξαναγίνει»...

Ιδιαίτερα καθησυχαστικός και σίγουρος ήταν ο διευθυντής σύμβουλος συστημικής τράπεζας σε επίμονες ερωτήσεις διευθυντών οικονομικών Μέσων αναφορικά με τις πολιτικές συγκυριά, τις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια ακυβερνησίας και επαναλαμβανόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Χωρίς ίχνος ανησυχίας ο εν λόγω τραπεζίτης, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί πως διατηρεί εξαιρετική και πολύ στενή σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ενστερνίστηκε τα σενάρια πολιτικής και συνεπακόλουθα οικονομικής αστάθειας, εξηγώντας πως η λύση είναι… δοκιμασμένη και απλή.

«Θα σχηματιστεί κυβέρνηση ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, έχει ξαναγίνει, βρίσκονται κοντά πολιτικά και δεν θα υπάρξει καμία αναταραχή» σημείωσε αφοπλιστικά και χωρίς περιστροφές. Αυτό που βέβαια δεν διευκρίνισε, ίσως από αβλεψία, ίσως και από τακτά για τον φίλο του, είναι με ποιον επικεφαλής θα σχηματιστεί ο εν λόγω κυβερνητικός συνασπισμός.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η προεξόφληση από έναν από τους πιο ισχυρούς «παίχτες» του τραπεζικού και οικονομικού γίγνεσθαι, είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.

Ν.Α.