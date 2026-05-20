Αντί να σταλεί ένα σαφές μήνυμα προσήλωσης της χώρας μας στην υπεράσπιση των δικαίων της, ο κ. Μητσοτάκης αποσύρει τη συστοιχία Patriot από την Κάρπαθο αλλά, κατά τον ίδιο, οι «γεωπολιτικές συνθήκες» δεν επιτάσσουν την απόσυρση της άλλης συστοιχίας από τη Σαουδική Αραβία.

Η μεταφορά των συστημάτων αεράμυνας Patriot στην Κάρπαθο και στον Έβρο, προ δύο μηνών, συνοδεύτηκε από διθυράμβους της Κυβέρνησης και των Βουλευτών της Ν.Δ. περί «προστασίας της ελληνικής κυριαρχίας» και… «περήφανης Ελλάδας»! Ωστόσο, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη απέσυρε άρον άρον τη συστοιχία τόσο από τα Δωδεκάνησα όσο και από τη Θράκη αναφερόμενη σε «μεταβολή των γεωπολιτικών συνθηκών» και επιστρέφοντας στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» του κατευνασμού έναντι της νεοοθωμανικής απειλής.

Ποιες «γεωπολιτικές συνθήκες» άλλαξαν, όμως; Αποκλιμακώθηκε η τουρκική απειλή; Αποσύρθηκε το casus belli; Σταμάτησαν οι εμπρηστικές δηλώσεις των στελεχών του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης; Αντιθέτως, την ίδια στιγμή της άτακτης αποχώρησής μας, η Τουρκία ανακοίνωσε τη διενέργεια της άσκησης Yildirim-26 στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκαν 7.686 έφεδροι, που διαβιούν στην Ανατολική Θράκη και στα παράλια της Μικράς Ασίας, ενώ είναι ενδεικτικό της ραγδαίας όξυνσης της τουρκικής επιθετικότητας ότι το 2025, είχαν κληθεί 678 έφεδροι, το 2024 728 και το 2023 848. Στα εν λόγω αριθμητικά δεδομένα αντικατοπτρίζονται τα αποτελέσματα της κατευναστικής στρατηγικής της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όταν, τον περασμένο Μάρτιο, η αντιπολίτευση επεσήμαινε ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις σχετίζονταν με τη στρατιωτική επιχείρηση των Η.Π.Α. στο Ιράν, τότε τα στελέχη της Ν.Δ. υποστήριζαν ότι «θωρακίζεται η ελληνική κυριαρχία» και «εξασφαλίζεται έλεγχος ζωτικού γεωστρατηγικού χώρου και αποστέλλεται ισχυρό μήνυμα αποτροπής σε κάθε απειλή». Η Κυβέρνηση λάμβανε αποφάσεις με αποκλειστικό γνώμονα την εξυπηρέτηση της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή, αλλά τα στελέχη της Ν.Δ. «έκλειναν το μάτι» στους ψηφοφόρους τους ότι επρόκειτο για «μήνυμα στην Τουρκία»! Έως εκεί έφθασαν η εξαπάτηση και η πατριδοκαπηλία…

Μάλιστα, ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Συρίγος και Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου δήλωσε: «Η εικόνα των ραντάρ από την Κάρπαθο θα μεταβιβάζεται στη Νάπολη της Ιταλίας, στο νατοϊκό στρατηγείο. Αυτό είναι κάτι που νομιμοποιεί την παρουσία των πυραύλων στην περιοχή και είναι κάτι που ενοχλεί ιδιαίτερα την Τουρκία». Τώρα που παρατηρείται αύξηση των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου και κλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας με υπονόμευση του θερινού μορατόριουμ, άραγε δεν υφίσταται αδήριτη ανάγκη «μεταβίβασης της εικόνας των ραντάρ στο νατοϊκό στρατηγείο»;

Τώρα που η Τουρκική Εθνοσυνέλευση ετοιμάζεται να ψηφίσει νομοσχέδιο, που περιγράφει τις ανιστόρητες και παντελώς παράνομες αιτιάσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, θεωρεί η Κυβέρνηση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σταλεί μήνυμα υποχωρητικότητας; Αντί να σταλεί ένα σαφές μήνυμα προσήλωσης της χώρας μας στην υπεράσπιση των δικαίων της, ο κ. Μητσοτάκης αποσύρει τη συστοιχία Patriot από την Κάρπαθο αλλά, κατά τον ίδιο, οι «γεωπολιτικές συνθήκες» δεν επιτάσσουν την απόσυρση της άλλης συστοιχίας από τη Σαουδική Αραβία. Για την Κυβέρνηση, η Ελλάδα κινδυνεύει περισσότερο στον Περσικό Κόλπο σε σχέση με το Αιγαίο Πέλαγος…

Η ωμή πραγματικότητα είναι ότι ούτε οι γεωπολιτικές συνθήκες άλλαξαν ούτε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αντιθέτως, η τουρκική απειλή βαίνει διαρκώς κλιμακούμενη, με την Κυβέρνηση να επιδεικνύει πρωτοφανή φοβικότητα και απουσία βούλησης για την ανάδειξη της στάσης της Άγκυρας στα διεθνή fora, καθώς πρόκειται για μια στρατηγική Ερντογάν, η οποία αντίκειται σε κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου και εξασφάλισης της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή. Η Τουρκία αποδεικνύει διαρκώς ότι χαράσσει στρατηγική μακριά από τις δυτικές επιταγές και τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και το γεγονός αυτό οφείλει να υπογραμμίζεται σε κάθε ευκαιρία και σε όλες τις εντάσεις από την ελληνική πλευρά, ενώ η απόφαση απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο και τον Έβρο κινείται αναμφισβήτητα στην απολύτως αντίθετη κατεύθυνση.

(Ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι Δικηγόρος – Βουλευτής Φθιώτιδας)