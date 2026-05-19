Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για την απόσυρση των συστοιχιών Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο.

Δεν άφησε ασχολίαστη το ΚΚΕ την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την απόσυρση των συστοιχιών Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί για την «προστασία της χώρας από βαλλιστικές απειλές» λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά αφορούσε την προστασία των υποδομών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη από πιθανά πλήγματα, εξαιτίας της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτη» η διατήρηση των συστοιχίων Patriot στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εκτός συνόρων αποστολή στρατιωτικού υλικού δεν αποσκοπεί στις ανάγκες της χώρας.

Τέλος, οι παραπάνω ενέργειες της κυβέρνησης αποδεικνύουν την εμπλοκή της Ελλάδας στους «πολεμικούς σχεδιασμούς των ΑμερικανοNATOϊκών συμμάχων της».