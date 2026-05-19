Τι αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο.

Η όποια μετακίνηση πυραύλων Patriot υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει ζεύγος Mirage της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ τα F16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F16 στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κύπρου.

Μαρινάκης: Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των Patriot

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των συστοιχιών Patriot από τον Έβρο και την Κάρπαθο, κάνοντας λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» και «δήθεν ειδικούς».

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως υπογράμμισε, «εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση».

