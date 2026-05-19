Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας ζητά άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Η ΟΣΥΑΠΕ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καταγγέλλοντας ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά της, δεν έχει δοθεί ραντεβού από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θανάση Πετραλιά, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων στις αιρετές Περιφέρειες.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας ζητά άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, θέτοντας στο επίκεντρο τα ζητήματα των μισθολογικών αυξήσεων, της επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού, της ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών και των μαζικών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Η κινητοποίηση ακολουθεί της 24ωρηςΠανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας της 13ης Μαΐου.