Στις κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς συμμετέχουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, ενώ ξεχωριστές συγκεντρώσεις διοργανώνει και το ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες μεγάλες πόλεις

Παραλύει σήμερα η χώρα λόγω της απεργίας που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ, στο πλαίσιο του εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς, με το εισόδημα και την διαφάνεια να βρίσκονται στην προμετωπίδα των αιτημάτων τους. Παράλληλα, η 1η Μαίου κηρύσσεται υποχρεωτική αργία με υπουργική απόφαση.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, ενώ ξεχωριστές συγκεντρώσεις διοργανώνει και το ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες μεγάλες πόλεις. ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ, καλούν σε συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωϊ, ενώ το ΠΑΜΕ μισή ώρα νωρίτερα στο Σύνταγμα.

Μεγάλα προβλήματα αναμένονται στις μετακινήσεις, καθώς μετρό, ηλεκτρικό σιδηροδρομο, τρένα και προαστιακός δεν θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια, ενώ δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια λόγω της συμμετοχής των ναυτικών στην απεργία.

Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν με περιορισμένο ωράριο, από τις 09:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα.

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία, από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής έως και τη λήξη της, γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κίνηση στο λεκανοπέδιο.

Κανονικά αναμένεται να λειτουργήσουν οι περιαστικές γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, προσφέροντας περιορισμένες εναλλακτικές στο επιβατικό κοινό.

Η απεργία επεκτείνεται σε πολλούς κλάδους, με τη συμμετοχή εργαζομένων, στο εμπόριο, στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε δημόσιες υπηρεσίες,

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των εισοδημάτων και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες.

Στην ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ τονίζει ότι θέτει στο επίκεντρο της φετινής Πρωτομαγιάς

την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα χέρια των κοινωνικών εταίρων,

την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας, που κατατρώγουν τα εισοδήματα του κόσμου της μισθωτής εργασίας,

τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας,

την προστασία των δημόσιων αγαθών,

την αποκατάσταση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισονομίας σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου και

την αντιμετώπιση των ογκούμενων οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, τα αιτήματα είναι:

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ.

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

Κατάργηση αντεργατικών νόμων.

Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.

Αργία

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ, κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, μεταξύ των οποίων και η 1η Μαίου, απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν λειτουργούν θα λάβουν κανονικά το σύνηθες ημερομίσθιό τους, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο και τον μηνιαίο μισθό τους, εφόσον αμείβονται με μισθό.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν νόμιμα στις επιχειρήσεις που κατ’εξαίρεση επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

α) δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας και

β) σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.