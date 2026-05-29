Αντιμέτωποι με μία απρόοπτη κατάσταση βρίσκονται οι διοργανωτές του φετινού Μουντιάλ, καθώς το σωματείο που εκπροσωπεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους στο SoFi Stadium στο Λος Άντζελες διέκοψε απότομα τις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του σταδίου και ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για απεργία την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το The Athletic, το οποίο είχε αποκαλύψει την ετοιμότητα των εργαζομένων ήδη από τις αρχές Απριλίου, η διαφαινόμενη απεργία απειλεί ευθέως τη διεξαγωγή οκτώ αναμετρήσεων του Μουντιάλ. Το SoFi Stadium, η υπερσύγχρονη έδρα των ομάδων του NFL, Los Angeles Chargers και Los Angeles Rams, είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης επί αμερικανικού εδάφους ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Παραγουάη.

Το σωματείο «UNITE HERE Local 11» εκπροσωπεί το προσωπικό που στελεχώνει τον τομέα της εστίασης και των κυλικείων του σταδίου, περιλαμβάνοντας μάγειρες, σερβιτόρους και μπάρμαν. Καθώς η προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία διαχείρισης «Legends Global» έχει λήξει, οι διαδοχικές συναντήσεις των δύο πλευρών στους χώρους του σταδίου κατέληξαν σε πλήρες αδιέξοδο, αφήνοντας τη FIFA έκθετη σε έναν διαρκή κίνδυνο «σαμποτάζ» της διοργάνωσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του σωματείου, Κουρτ Πέτερσεν, επιβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι αποχώρησαν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η ένωση ένιωσε ότι η «Legends» δεν αντιμετώπισε με τη δέουσα σοβαρότητα τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν επίσημα την εταιρεία για την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε ψηφοφορία απεργίας, η οποία προγραμματίστηκε για την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει δύο ημέρες, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η απόφαση αυτή επισημοποιήθηκε και με γραπτή ανακοίνωση του σωματείου.

Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, η αντιπαράθεση έχει και βαθιά κοινωνικές προεκτάσεις. Το σωματείο έχει καλέσει τη FIFA να δεσμευτεί δημόσια ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στους χώρους του Μουντιάλ, ένα αίτημα που δεν έχει γίνει ακόμα δεκτό και το οποίο οι εργαζόμενοι θεωρούν απαραίτητο για την προσωπική τους ασφάλεια. Παράλληλα, με μια σειρά διεκδικήσεων που στάλθηκαν τον Απρίλιο τόσο στη FIFA όσο και στην Kroenke Sports & Entertainment (ιδιοκτήτρια εταιρεία του σταδίου), το προσωπικό απαιτεί περιορισμούς στη χρήση υπεργολάβων, καθώς και την πλήρη απαγόρευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ή αυτοματισμών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάργηση θέσεων εργασίας.

Το Μουντιάλ του 2026, που συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, με τους αρμοδίους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λυθεί το ζήτημα.