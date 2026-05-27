Στο μικροσκόπιο τα εισιτήρια και του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ κάλεσαν τη FIFA να δώσει εξηγήσεις για τις πρακτικές σχετικές με τα εισιτήρια του Μουντιάλ 2026, έπειτα από αναφορές φιλάθλων ότι δεν πήραν τις θέσεις για τις οποίες πλήρωσαν.

Ειδικότερα, ζητούν εξηγήσεις για τις πρακτικές που σχετίζονται με τα εισιτήρια οχτώ ματς του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου που θα φιλοξενηθούν στο Νιου Τζέρσεϊ, ανάμεσά τους ο τελικός, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς και του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντάβενπορτ.

Κάποιοι φίλαθλοι ανέφεραν ότι δεν έλαβαν τα εισιτήρια της κατηγορίας που πλήρωσαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορισμένοι επέλεξαν και πλήρωσαν εισιτήρια 1ης κατηγορίας- που είναι πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο- αλλά οι θέσεις τους τελικά είναι πιο πίσω, στο τμήμα της κερκίδας της 2ης κατηγορίας.

«Οι Νεοϋορκέζοι περίμεναν χρόνια να έρθει το Παγκόσμιο Κύπελλο και αξίζουν μια δίκαιρη ευκαιρία για προσιτά εισιτήρια», υπογράμμισε η Τζέιμς. «Κανένας δεν πρέπει να παραπλανάται ώστε να πληρώσει πανάκριβα τις θέσεις και οι φίλαθλοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι τα εισιτήρια που αγοράζουν είναι αυτά που λαμβάνουν», συμπλήρωσε.

Οι δύο εισαγγελείς θα κάνουν έρευνα και για τις τιμές εισιτηρίων της FIFA για τα ματς του Μουντιάλ 2026, οι οποίες- επισημαίνουν- «ξεπερνούν κατά πολύ» εκείνες προηγούμενων Παγκοσμίων Κυπέλλων. «Η ειλικρίνεια για τις πωλήσεις εισιτηρίων δεν είναι κάτι περίπλοκο. Αλλά η FIFA μετέτρεψε την αγορά ενός εισιτηρίου σε δοκιμασία σύγχυσης, ψευδούς σπανιότητας και απίστευτα υψηλών τιμών, όλα σε βάρος των καταναλωτών και των σκληρά εργαζομένων κατοίκων του Νιου Τζέρσεϊ», υπογράμμισε η Ντάβενπορτ.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, τόνισε ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται σε κανέναν να εκμεταλλευτεί τους φιλάθλους και επικρότησε τις εισαγγελείς γιατί «υπερασπίζονται τους καταναλωτές και διερευνούν εάν παραπλανήθηκαν».

Οι τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ 2026 προκαλεί πολλές αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή. Το νέο σύστημα που εφαρμόζει η FIFA επιτρέπει η τιμή των εισιτηρίων να κυμαίνεται με βάση διάφορους παράγοντες, από τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο, έως το απόθεμα και τη δημοτικότητα ενός ματς. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Πηγή: Reuters