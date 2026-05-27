Το Κουρασάο θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στο φετινό Μουντιάλ. Ένα νησί που «ζει» και «αναπνέει» για το ποδόσφαιρο.

Δεν θα υπάρχουν «εκατομμύρια» φίλαθλοι του Κουρασάο στις εξέδρες του Μουντιάλ. Άλλωστε, η χώρα δεν έχει ούτε καν εκατομμύρια κατοίκους. Για πολλούς μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ακούν το όνομα της συγκεκριμένης χώρας.

Και όμως, το μικρό νησί της Καραϊβικής βόρεια της Βενεζουέλας κατάφερε κάτι που κανείς δεν περίμενε: να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και να γίνει η μικρότερη χώρα, τόσο σε πληθυσμό όσο και σε έκταση, που έχει φτάσει ποτέ στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το Κουρασάο των μόλις 156.000 κατοίκων και των 444 τετραγωνικών χιλιομέτρων (έκταση όσο περίπου η Νάξος), ζει το δικό του ποδοσφαιρικό όνειρο. Στο τιμόνι της ομάδας βρίσκεται ο 78χρονος Ντικ Άντβοκατ, ο οποίος στα 78 του χρόνια πρόκειται να γίνει ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία του Μουντιάλ.

Η πιο αναπάντεχη πρόκριση

Το Κουρασάο πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στα προκριματικά. Ξεπέρασε ομάδες όπως η Αϊτή, η Αγία Λουκία, η Αρούμπα και τα Μπαρμπέιντος, ενώ στη συνέχεια άφησε πίσω της την Τζαμάικα, τις Βερμούδες και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, εξασφαλίζοντας μία από τις διαθέσιμες θέσεις για το Μουντιάλ.

Η φετινή διοργάνωση των 48 ομάδων άνοιξε την πόρτα σε «μικρές» ποδοσφαιρικές χώρες και το Κουρασάο έγινε η μεγαλύτερη έκπληξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου θεωρούνται σχεδόν μηδαμινές, όμως για τους κατοίκους του νησιού αυτό δεν έχει καμία σημασία.«Ξέρουμε ότι δύσκολα θα κερδίσουμε το Μουντιάλ. Αλλά μόνο που φτάσαμε εκεί είναι κάτι τεράστιο για την Κουρασάο», είπε ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός Ρέμκο Μπισεντίνι στο AP.

{https://x.com/AP/status/2059666007560503601}

Ένα νησί που ζει για το ποδόσφαιρο

Η πρώτη αναμέτρηση του Κουρασάο στο Μουντιάλ θα γίνει στις 14 Ιουνίου απέναντι στη Γερμανία στο Χιούσυτον. Μάλιστα, η πόλη έχει περίπου 15 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από ολόκληρη την Κουρασάο, ενώ το στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν τον μισό πληθυσμό του νησιού.

Το Κουρασάο υπήρξε μέρος των Ολλανδικών Αντιλλών μέχρι το 2010 και σήμερα αποτελεί αυτόνομη χώρα εντός του Βασιλείου της Ολλανδίας. Οι πολίτες της διατηρούν ολλανδική υπηκοότητα και οι σχέσεις με την Ολλανδία παραμένουν στενές.

Η προετοιμασία της ομάδας για το Μουντιάλ γίνεται μάλιστα επί Ολλανδικού εδάφους, όπου η ομάδα λαμβάνει θερμής υποδοχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=YshQxzwTVmo}

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Γκιλμάρ Πίσας, θεωρεί ότι το Μουντιάλ είναι μια μοναδική ευκαιρία για την προβολή της χώρας διεθνώς. Η εθνική ομάδα είναι γνωστή ως «Blue Wave», εμπνευσμένη από τα γαλαζοπράσινα νερά που περιβάλλουν το νησί. Για τις επόμενες εβδομάδες, όπως λένε οι κάτοικοι, όλη η χώρα θα γίνει μία «Blue Nation».

«Μπορεί να έχουμε διαφορές, αλλά τώρα είμαστε ενωμένοι κάτω από μία σημαία και έναν ύμνο», ανέφερε ο Πίσας.

Το Μουντιάλ του 2026 που συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά αναμένεται να αρχίσει στις 11 Ιουνίου. Το Κουρασάο βρίσκεται στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και την Ακτή Ελεφαντοστού. Μία εμπειρία και ένα όνειρο που γίνεται πράξη μέσω της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες του AP