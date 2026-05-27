«Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν «αναντικατάστατο» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με προεκλογική διάθεση, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβηκε στο βήμα της εκδήλωσης που διοργανώνει η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής και εξαπέλυσε βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα, μετά την «επίσημη πρώτη» του κόμματός του, ΕΛ.Α.Σ..

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη κανέναν «αναντικατάστατο», η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες, μια σαφή αναφορά στην εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το βράδυ της Τετάρτης στο Θησείο.

«Μαζί με κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη που αρνείται να συμβιβαστεί με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Γιατί η Ελλάδα αξίζει περισσότερα. Και μπορεί περισσότερα. Γιατί ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν «αναντικατάστατο». Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Έχει ανάγκη από πειστικό σχέδιο που δίνει διέξοδο στα προβλήματά της. Και αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί, πάντα στο φως, χωρίς εξαρτήσεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Δύναμή μας οι ρίζες μας στη κοινωνία και ο απλός κόσμος.

»Αυτή είναι η μοναδική παρακαταθήκη της Δημοκρατικής Παράταξης, της Παράταξης των μεγάλων προοδευτικών και κοινωνικών αλλαγών, και αυτό είναι ανεπανάληπτο DNA του σύγχρονου και ανανεωμένου ΠΑΣΟΚ» είπε από το βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

