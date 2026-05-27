Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, διοργανώνει αυτή την ώρα (19:00) εκδήλωση - συζήτηση για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με θέμα: «Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή: ΟXI στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών», (ξενοδοχείο Divani Caravel - αίθουσα

Olympia).

Παρακολουθήστε LIVE

{https://www.youtube.com/watch?v=chb-3b5iZio}



Στην συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο Γραμματέας του Τομέα Αυτοδιοίκησης Κώστας Τριαντάφυλλος, θα μιλήσουν:

· Ο Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» στην ΚΕΔΕ.

· Ο Γιάννης Σγουρός, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, επικεφαλής της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση».

· Ο Ανδρέας Ευθυμίου, Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου, επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» στην Π.Ε.Δ.Α.

· Ο Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών, και

· Ο Κώστας Σκανδαλίδης, συντονιστής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.