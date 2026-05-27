Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 18, 16 και 14 ετών προχώρησε η αστυνομία το πρωί της Πέμπτης (21/05) στο Παγκράτι, εξιχνιάζοντας την υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος υπαλλήλου πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις νεαροί προσέγγισαν το πρατήριο και με την απειλή μαχαιριού απέσπασαν χρηματικό ποσό και το κινητό του υπαλλήλου. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση, με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ να εντοπίζουν τους δράστες λίγη ώρα αργότερα.

Στη κατοχή τους βρέθηκε το επίμαχο μαχαίρι, μήκους 27 εκατοστών και το χρηματικό ποσό των 676 ευρώ καθώς και το κινητό που είχαν αποσπάσει από τον υπάλληλο. Παράλληλα, στην κατοχή του 19χρονου εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης και το ποσό των 515 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.