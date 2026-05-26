Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μια νέα μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά τις 20 συλλήψεις για αντίστοιχο κύκλωμα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ έχουν ήδη προχωρήσει σε 17 συλλήψεις εμπλεκομένων σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Αθήνα, ενώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούσε ακριβώς την ίδια μεθοδολογία με εκείνη της Κρήτης, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις προς τον Οργανισμό με σκοπό την παράνομη είσπραξη των αγροτικών επιδοτήσεων.

Σημειώνεται πως δύο εκ των συλληφθέντων είναι διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων και οι υπόλοιποι αγρότες που κατηγορούνται ότι από το 2019 μέχρι και τώρα που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είχαν οργανώσει και εισέπραξαν επιδοτήσεις, ζημιώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δύο διαχειριστές των κέντρων είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι εντόπιζαν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους και με αυτόν τον τρόπο οι 14 κατηγορούμενοι δήλωναν πως ήταν δικά τους.