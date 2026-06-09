Η βδομάδα που «τρέχει» καιρικά θα παρουσιάσει αστάθεια η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο όπου θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας.

Αλλαγή των καιρικών συνθηκών θα σημειωθεί την τρέχουσα εβδομάδα με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τι αναφέρουν οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης, Σάκης Αρναούτογλου και Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Ο μετεωρολόγος του Action24 Δημήτρης Παπαϊωάννου κάνει λόγο για μία εβδομάδα με αστάθεια η οποία θα φέρει περισσότερες μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο. Ο καιρός σήμερα θα παρουσιάσει αστάθεια στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά κυρίως γύρω από τα βουνά.

Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά την Αττική, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου τόνισε πως οι συννεφιές θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα βροχής κυρίως στα δυτικά και νότια του νομού σε περιοχές όπως ο Πειραιάς, η Σαλαμίνα και τα Μέγαρα.

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Κλέαρχος Μαρουσάκης

Οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα ακολουθήσουν το ίδιο καιρικό μοτίβο. Δηλαδή ο καιρός θα ξεκινάει ήπιος, αργά όμως το μεσημέρι με το απόγευμα, θα βλέπουμε και πάλι μπόρες ή και καταιγίδες να αναπτύσσονται προς τα ηπειρωτικά και μάλιστα κοντά στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται να περνάει μια πιο οργανωμένη διαταραχή από τα βόρεια τμήματα της χώρας και να εντείνει όλη αυτή η κατάσταση την αστάθεια, οδηγώντας και τον υδράργυρο σε μια μικρή υποχώριση.

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Σήμερα, επειδή θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια σε μεγάλο τμήματα του ηπειρωτικού κορμού, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανέβει η θερμοκρασία το μεσημέρι και κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθούν καταιγίδες προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά όπως επίσης και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι μία εβδομάδα όπου θα συνυπάρξουν πολλά μετεωρολογικά φαινόμενα ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει οτι οι καταιγίδες αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες, θα συνδυάζονται με έντονα μελτέμια, τα οποία θα κυριαρχήσουν προς την πλeυρά του Αιγαίου. Θα φθάνουμε σε εντάσεις ακόμη και τα 7 μποφόρ. Προς την πλευρά του Ιονίου Πελάγους, οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και θα πνέου7ν από μεταβλητές διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 32 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Πελοπόννησος, δυτική Στερεά, νότια Κρήτη και το εσωτερικό της Ρόδου θα έχουν τις πιο μεγάλες θερμοκρασιακές τιμές.

Στην Αττική σήμερα, οι συννεφιές που δραστηριοποιούνται νωρίς το πρωί, στα βορειότερα τμήματα του Αιγαίο, φθάνουν μέχρι και την περιοχή τη κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, φθάνοντας ακόμα και την περιοχή της Αττικής. Επικρατεί ένα μελτέμι έως και 7 μποφόρ και σε οτι φορά τις θερμοκρασίες θα καταλήξουμε αργά το μεσημέρι κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, έχουν μείνει κάποια υπολείμματα της χθεσινής αστάθειας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Αργότερα θα ανοίξει πρόσκαιρα ο καιρός για να ξανακλείσει αργά το απόγευμα, ιδιαίτερα σε εσωτερικές περιοχές και δεν αποκλείεται να συναντήσουμε μπόρες ή και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να έχουν τοπικά ένταση, να συνοδεύονται από έντονες ηλεκτρικές εκκενώσεις. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν, με εξαίρεση τις ώρες εκδήλωσης της αστάθειας. Θα δούμε τους ανέμους να αλλάζουν διευθύνσεις και να ενισχύονται για λίγο. Η θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Τετάρτη ανάλογο το καιρικό μοτίβο, ήπιες η καιρικές συνθήκες στην έναρξη του 24ώρου καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, θα βλέπουμε να εξελίσσεται αστάθεια στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και θα ξεκινούν μπόρες ακόμη και καταιγίδες, οι οποίες κοντά στο βράδυ, οι οποίες κοντά στο βράδυ, θα ξαπλώνονται σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου και περιοχές κοντά στη θάλασσα.

Η αστάθεια θα ολοκληρώσει τη δράση της και θα διαλυθούν αυτά τα καταιγιδοφόρα νέφη.

Και η Πέμπτη και η Παρασκευή, στο ίδιο καιρικό μοτίβο, με έντονη αστάθεια τις απογευματινές ώρες, μέσα στο Αιγαίο θα αναπτυχθούν μελτέμια, και η θερμοκρασία 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα κατέβει μια πιο ψυχρή αέρια μάζα στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, άρα θα πυροδοτήσει μια πιο γενικευμένη αστάθεια και θα ρίξει και λίγο τη θερμοκρασία για να είμαστε κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με παρόμοιο καιρικό μοτίβο. Από την άλλη εβδομάδα θα εξαπλωθεί το πεδίο υψηλής πίεσης που κυριαρχεί στη δυτική Ευρώπη και το οποίο μεταφέρει όλο και πιο πολλές θερμές αέριας μάζας.

Φαίνεται από την άλλη εβδομάδα ότι το πεδίο υψηλής πίεσης θα αρχίσει να στρέφεται και προς τη χώρα μας, μεταφέροντας πιο θερμές αέριες μάζες, κάνοντας σαφώς την ατμόσφαιρα πιο καθαρή, περιορίζοντας τα φαινόμενα αστάθειας ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

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Σάκης Αρναούτογλου

Τις επόμενες ώρες, όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου - μέχρι και το ξημέρωμα- γύρω από τον Θερμαϊκό και ανατολική και δυτική Θεσσαλία και Χαλκιδική, θα έχουμε μπόρες, βροχές και καταιγίδες που θα κατεβαίνουν μέχρι και το ξημέρωμα νοτιότερα τμήματα.

Θα πιάσουν αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας και της πρώτες πρωινές ώρες θα φθάσουν εξασθενημένες, μέχρι και τη βορειοανατολική Στερεά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα βγάλει κάποια αστάθεια, με μπόρες τοπικού χαρακτήρα, και μικρής διάρκειας στα πολύ ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Στα ορεινά τμήματα οι μπόρες είναι πιθανόν να γίνουν περισσότερες και να βγάλει και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα ξαναεξασθενήσουν.

Το μεσημέρι θα φουντώσει η αστάθεια με πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα και τοπική καταιγίδα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές και στα δυτικά πιο βορειοδυτικά τμήματα της Αττικής, υπάρχει το ενδεχόμενο να βγάλει κάποια μπόρα, μικρής όμως διάρκειας ή κάποια τοπική καταιγίδα. Από το βράδυ ο καιρός θα ξαναηρεμήσει.

Όσον αφορά τους ανέμους στο Αιγαίο θα πνέουν 5-6 μποφόρ και τοπικά 7. Οι άνεμοι στη χώρα θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται αστάθεια στις πεδινές περιοχές. Πελοπόννησος, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρος και Μακεδονία, θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Η αστάθεια θα ξαναφουντώσει λοιπόν.

Την Πέμπτη και πάλι κάποια αστάθεια, λιγότερη, στα βουνά ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα επιδεινωθεί στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Αναμένεται να περάσει ένα σύστημα, μια ατμοσφαιρική διαταραχή, τις προμεσημβρινές ώρες από τα κεντρικά και τα βόρεια, δίνοντας αρκετό νερό, μπόρες και καταιγίδες, αρκετά ισχυρές σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Ίσως και στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα θα βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Αυτό το σύστημα φαίνεται να απασχολεί τη βόρεια - βορειοανατολική Ελλάδα και το βράδυ της Παρασκευής αλλά και το ξημέρωμα του Σαββάτου, με κάποιες μπόρες να φθάνουν και λίγο πριν το μεσημέρι λίγο πιο νότια. Την Παρασκευή, θα δούμε και χαλαζοπτώσεις ενώ ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι και τη Παρασκευή το βράδυ στα βορειοανατολικά.

Η ατμοσφαιρική αυτή διαταραχή θα εξασθενήσει σχετικά σύντομα και από το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οπότε κυρίως η κεντροβοριοανατολική Ελλάδα θα επηρεαστεί κυρίως Παρασκευή και Σάββατο πρωί. Στα νότια οι μπόρες θα είναι πρόσκαιρες κυρίως μέχρι το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο της προμεσημβρινές ώρες.

Μετά τις 14 και 15 Ιουνίου βλέπουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες, αστάθεια μόνο στα ορεινά της βορειοανατολικής χώρας, οπότε από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς αστάθειας.

Οι άνεμοι δεν φαίνεται να είναι ενισχυμένοι. Την Παρασκευή προς το Σάββατο, καθώς θα περάσει αυτή η διαταραχή που θα φέρει βροχές και καταιγίδες, θα ενισχυθεί ο βαρδάρης στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη αλλά και ο βοριάς στο Αιγαίο. Οι εντάσεις θα είναι έως 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στον απόπλου το Σάββατο.

Την Παρασκευή με την έλευση των βροχών και των καταιγίδων θα πέσει πρόσκαιρα η θερμοκρασία, από τα 33 άρια στα 27άρια και στα 28άρια. Στα ορεινά βέβαια η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή.

Στα πεδινά δροσίζει αρκετά όταν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Το Σάββατο θα έχουμε πιο δροσερές θερμοκρασίες, κάτω από 30 βαθμούς, έως και λίγο ψυχρές στα ορεινά τμήματα και στο Αιγαίο.

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