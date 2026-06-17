Νέο «θερμικό σφυροκόπημα» προ των πυλών της Ευρώπης - Προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες ρεκόρ σε Νότια και Κεντρική Ευρώπη.

Ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν στην Ευρώπη, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον προηγούμενο θανατηφόρο θερμικό κύμα που έπληξε τις κεντρικές και τις νότιες περιοχές. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET έχει ήδη θέσει περιοχές της χώρας υπό κίτρινη προειδοποίηση λόγω «σημαντικής ανόδου» των θερμοκρασιών, ενώ έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η Σεβίλλη, η Σαραγόσα και η Κόρδοβα θα πληγούν περισσότερο, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 40°C μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οι «τροπικές νύχτες», όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20°C μέσα σε ένα 24ωρο, αναμένεται επίσης να εμφανιστούν — προσφέροντας ελάχιστη ανακούφιση στους κατοίκους.

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Η Γαλλία η οποία βίωσε πολλούς θανάτους κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς καύσωνα του περασμένου μήνα προετοιμάζεται για μέγιστες θερμοκρασίες 39°C στη νοτιοδυτική περιοχή και στην περιοχή του Μπορντό. Στην Πορτογαλία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν από το Σάββατο (20 Ιουνίου) και να παραμείνουν πολύ υψηλές την επόμενη εβδομάδα, με πιθανές τιμές που θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τους 40°C σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Maria João Frada που μίλησε στο Euronews.com. «Ήδη μιλάμε για θερμοκρασίες γύρω στους 35 έως 40°C στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αλλά το όριο των 40°C θα περιοριστεί περισσότερο σε περιοχές της ενδοχώρας», εξηγεί η Frada, προσθέτοντας ότι κατά μήκος της δυτικής ακτής οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν τους 35°C.

«Δεν είναι απλώς άλλη μια ζεστή εβδομάδα»

Οι μετεωρολόγοι στην Ιταλία προειδοποιούν ότι θερμός αέρας από υποτροπικά γεωγραφικά πλάτη στη βόρεια Αφρική θα κινηθεί προς τη χώρα την επόμενη εβδομάδα, φέρνοντας καύσωνα στο νότο ενώ η Φλωρεντία μπορεί να δει έως και 40°C. Ακόμη και χώρες που συνήθως είναι πιο δροσερές δείχνουν σημάδια ανόδου της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πρώιμες προβλέψεις από τους μετεωρολόγους του wfy24.com, οι εσωτερικές πεδιάδες του Δούναβη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πλησιάζουν τους 38°C, ενώ η Βουδαπέστη ανεβαίνει στους 36–37°C καθώς η ατμοσφαιρική ράχη επεκτείνεται πάνω από την Καρπάθια λεκάνη.

«Αυτό δεν είναι απλώς άλλη μια ζεστή εβδομάδα, έχει τη δομική υπογραφή ενός ατμοσφαιρικού μπλοκαρίσματος, όχι μιας παροδικής ζεστής περιόδου», λέει η Ionna Vergini, ιδρύτρια του wyf24, στο Euronews Earth.

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Thomas Padilla/ AP

Το «δομικό κενό» της Ευρώπης απέναντι στην επίμονα έντονη ζέστη

Η Vergini περιγράφει την άνοδο της θερμοκρασίας ως μια «βιβλική επίδειξη της νέας κανονικότητας», καθώς τα αέρια που παγιδεύουν θερμότητα συνεχίζουν να θερμαίνουν τον πλανήτη. «Αυτό που αποκαλύπτει σχετικά με την ετοιμότητα είναι ένα διευρυνόμενο δομικό χάσμα», λέει. «Η Νότια Ευρώπη έχει αναπτύξει μια συμπεριφορική ανθεκτικότητα στην ακραία ζέστη: αλλαγές ρυθμού ζωής, σιέστες, παντζούρια κ.λπ., αλλά αυτό είναι συμπεριφορική προσαρμογή, όχι βιολογική, και δεν προστατεύει τις φυσικές υποδομές.»

Τα ηλεκτρικά δίκτυα, ακόμη και σε θερμότερες περιοχές, δυσκολεύονται να αντέξουν την αύξηση χρήσης κλιματισμού, ενώ πολλά συστήματα δημόσιων μεταφορών έχουν σχεδιαστεί με θερμικά όρια του τέλους του 20ού αιώνα και είναι ευάλωτα στην υπερβολική ζέστη. Την περασμένη εβδομάδα, η βορειοδυτική ιταλική πόλη Τορίνο αντιμετώπισε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος όταν ο καύσωνας του Μαΐου προκάλεσε πίεση στο δίκτυο.

Το γαλλικό δίκτυο προαστιακών μεταφορών Transilien έχει ήδη ζητήσει από το κοινό να ελέγχει τα δρομολόγια πριν μεταβεί στους σταθμούς λόγω πιθανών αλλαγών στον προγραμματισμό λόγω καύσωνα.

Οι κρυφοί κίνδυνοι των τροπικών νυχτών

Η επερχόμενη άνοδος της θερμοκρασίας θα συνοδεύεται και από αύξηση των τροπικών νυχτών σε μεγάλο μέρος της Μεσογείου. Αυτό το φαινόμενο ήδη επηρεάζει δημόσιες υπηρεσίες όπως τα σχολεία, τα οποία εξετάζουν αλλαγές στις ώρες εξετάσεων για να προστατεύσουν μαθητές που δεν κοιμούνται καλά λόγω των υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών. «Η συνεχής νυχτερινή ζέστη είναι ίσως μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία από την ημερήσια κορύφωση», εξηγεί η Vergini.

«Όταν οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από 20°C και στις χειρότερες περιπτώσεις παραμένουν πάνω από 25°C, αυτό που κάποιοι αποκαλούν “υπερ-τροπικές νύχτες”, το σώμα στερείται το βασικό παράθυρο αποκατάστασης και το καρδιαγγειακό σύστημα παραμένει σε συνεχή πίεση για να δροσίσει τον πυρήνα.»

«Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα κατά τους καύσωνες σχετίζεται πολύ περισσότερο με διαδοχικά υψηλά νυχτερινά ελάχιστα παρά με μια μόνο ζεστή απογευματινή κορύφωση.» Οι τροπικές νύχτες είναι συχνά πολύ χειρότερες στις πόλεις, λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, όπου η θερμότητα παγιδεύεται ανάμεσα σε ψηλά κτίρια και απορροφάται από άσφαλτο και τσιμέντο, και στη συνέχεια επανεκπέμπεται στην ατμόσφαιρα.