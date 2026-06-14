Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου. Πού θα έχουμε κύμα καύσωνα.

Ιδιαίτερα καλός θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι το μεσημέρι μόνο θα έχουμε κάποια σύννεφα τα οποία σε Δράμα, Ροδόπη, Αρκαδία και Μεσσηνία και ίσως έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 32 στα κεντρικά, 24 με 32 στα βόρεια και 28 βαθμούς στα νότια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 28 και στα νησιωτικά ανατολικά από 25 έως και 27 βαθμούς.

Τη Δευτέρα θα έχουμε ηλιοφάνεια παντού και το μεσημέρι της Τρίτης μόνο στα βουνά της Μακεδονίας και Θράκης θα έχουμε κάποιες βροχές, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια από τα βόρεια μέχρι και τα κεντρικά της Πελοποννήσου.

Την Πέμπτη λιγότερη αστάθεια και μέχρι τις 24/6 δεν θα έχουμε κάτι το σημαντικό παρά μόνο κάποιες βροχές στα βουνά της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας.

Τετάρτη και Πέμπτη η θερμοκρασία θα πέσει 4 με 5 βαθμούς σε σχέση με τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Πάντως από 19 έως και 22/6 στην κεντρική Ευρώπη θα έχουμε κύμα καύσωνα και μάλιστα παρατεταμένο σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία και τα ανατολικά τμήματα της Ισπανίας.

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Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=ApzyPm2MwQI}