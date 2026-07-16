Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις αποφάσεις του 81% των ταξιδιωτών - Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, οι χώρες της Μεσογείου εξακολουθούν να κυριαρχούν ως καλοκαιρινοί προορισμοί. Μέχρι πότε όμως;

Οι καύσωνες στην Ευρώπη δεν αποτελούν πλέον σπάνιο φαινόμενο τα καλοκαίρια, αλλά τείνουν να γίνουν κύριο χαρακτηριστικό τους. Ύστερα από έναν ασυνήθιστα πρόωρο καύσωνα τον Μάιο, η ήπειρος είχε ελάχιστο χρόνο να ανακάμψει πριν από ένα ακόμη κύμα ακραίων θερμοκρασιών που σάρωσε την Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουνίου.

Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία ήταν μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι επιπτώσεις ήταν σοβαρές. Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο καταγράφηκαν 1.028 θάνατοι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν 2.025 θάνατοι στο διάστημα 22 - 28 Ιουνίου.

Πέρα από το ανθρώπινο κόστος, οι αλλεπάλληλοι καύσωνες γεννούν αμφιβολίες για το αν η νότια Ευρώπη μπορέσει να διατηρήσει μακροπρόθεσμα τη θέση της ως ο κορυφαίος καλοκαιρινός τουριστικός προορισμός στον κόσμο.

Εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου και ειδικοί που μίλησαν στο Anadolu υποστήριξαν ότι σε έναν βαθμό οι ανησυχίες αυτές είναι δικαιολογημένες, τονίζοντας ωστόσο ότι η ελκυστικότητα της Μεσογείου δεν πρόκειται να εκλείψει σύντομα.

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Πώς επηρεάζει η ζέστη τον θερινό τουρισμό

«Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν την άνεση στις υπαίθριες δραστηριότητες, αυξάνουν τους κινδύνους για την υγεία και ασκούν πίεση στις υποδομές μεταφορών, ενέργειας και ύδρευσης», δήλωσε στο Anadolu η Μέχρι Χοσράβι, ανώτερη ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου.

Η ίδια επισήμανε ότι οι τουρίστες είναι συχνά πιο ευάλωτοι στους κινδύνους που σχετίζονται με τη ζέστη από ό,τι οι μόνιμοι κάτοικοι.

«Περνούν πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν σωματική καταπόνηση και κινούνται σε άγνωστο περιβάλλον, χωρίς να γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν δροσερούς χώρους ή υπηρεσίες υγείας», αναφέρει η Χοσράβι.

Σύμφωνα με την έρευνα της ETC για το καλοκαίρι του 2026, η ασφάλεια αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής προορισμού, με ποσοστό 22%, ενώ ακολουθούν οι ευχάριστες και σταθερές καιρικές συνθήκες με 15%.

Άλλη έρευνα της ETC για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025 διαπίστωσε ότι το 81% των Ευρωπαίων δηλώνει πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις αποφάσεις τους για τα ταξίδια. Το 15% αναζητά ηπιότερα κλίματα, ενώ το 14% αποφεύγει προορισμούς που είναι επιρρεπείς σε ακραία ζέστη.

Η Μεσόγειος παραμένει πρώτη επιλογή

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, οι χώρες της Μεσογείου εξακολουθούν να κυριαρχούν στις καλοκαιρινές διακοπές.

Σύμφωνα με την έρευνα της ETC για το 2026, η Νότια Ευρώπη και η Μεσόγειος παραμένουν η πρώτη επιλογή για διακοπές την άνοιξη και το καλοκαίρι, προσελκύοντας το 60% των ταξιδιωτών.

Ο Άαγκε Ντουνχάουπτ, διευθυντής επικοινωνίας του γερμανικού ταξιδιωτικού ομίλου TUI Group, δήλωσε ότι οι καύσωνες δεν έχουν μεταβάλει ουσιαστικά τη ζήτηση για τις παραδοσιακές διακοπές στην παραλία.

«Οι πελάτες εξακολουθούν να επιλέγουν ηλιόλουστους προορισμούς κατά τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού», είπε στο Anadolu.

Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση της Φλορένσια Άγιο Μορένο της Intrepid Travel, η οποία ανέφερε ότι η εταιρεία δεν έχει διαπιστώσει σημαντικό αριθμό ερωτημάτων ή ακυρώσεων που να συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Coolcations» και ταξίδια (στην Ελλάδα) εκτός περιόδου αιχμής

Αν και η ζήτηση για μεσογειακούς προορισμούς παραμένει ισχυρή, οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα ταξιδιωτικά πρότυπα αλλάζουν σταδιακά.

«Η Intrepid έχει διαπιστώσει αλλαγή στις κρατήσεις για δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν τις ενδιάμεσες περιόδους, δηλαδή τον Απρίλιο-Μάιο ή τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αντί για τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού», δήλωσε η Μορένο.

Όπως ανέφερε, η Intrepid κατέγραψε αύξηση 17% στις κρατήσεις για την Ιταλία κατά τις ενδιάμεσες περιόδους.

«Αντί να εγκαταλείπουν συνολικά τους μεσογειακούς προορισμούς, πολλοί τουρίστες φαίνεται ότι προσαρμόζονται ταξιδεύοντας νωρίτερα ή αργότερα μέσα στη σεζόν, επιλέγοντας ψυχρότερες περιοχές στο εσωτερικό των χωρών ή αλλάζοντας το ημερήσιο πρόγραμμά τους ώστε να αποφεύγουν τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας», είπε η Χοσράβι.

Όπως σημείωσε, οι αλλαγές αυτές δείχνουν προσαρμογή και όχι μαζική απομάκρυνση από τους μεσογειακούς προορισμούς.

Οι ειδικοί επισήμαναν επίσης την αυξανόμενη δημοτικότητα των «coolcations», δηλαδή των θερινών διακοπών σε πιο δροσερούς προορισμούς.

«Το διαπιστώνουμε στη Βόρεια Ευρώπη, όπου οι κρατήσεις της Intrepid για την Ισλανδία αυξήθηκαν κατά 22% και για τη Νορβηγία κατά 30% για την καλοκαιρινή περίοδο του 2026», δήλωσε η Μορένο.

Η Χοσράβι επίσης ανέφερε ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για προορισμούς, όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Σκωτία, η Ιρλανδία και περιοχές των βόρειων ευρωπαϊκών ακτών.

Ενισχύοντας αυτή την τάση, τα στοιχεία της ETC για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 έδειξαν αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού σε προορισμούς της βόρειας και της κεντροανατολικής Ευρώπης.

Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν στη Φινλανδία (14,1%), τη Νορβηγία (12,9%), την Πολωνία (12,0%), τη Σλοβακία (10,8%) και την Ουγγαρία (9,3%), ενώ οι διεθνείς διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν στη Λιθουανία (22,8%), την Ισλανδία (10,0%) και τη Λετονία (8,5%).

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για πιο δροσερούς και λιγότερο γνωστούς προορισμούς», αναφέρει η έκθεση της ETC.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον

«Η ακραία ζέστη σημαίνει ότι ο τουριστικός κλάδος πρέπει να σχεδιάσει, να προσαρμοστεί και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του», δήλωσε η Μορένο.

Όπως είπε, οι περίοδοι αιχμής του τουρισμού στη νότια Ευρώπη ενδέχεται σταδιακά να μετατοπιστούν προς την άνοιξη και το φθινόπωρο και οι θερμότεροι μήνες του καλοκαιριού να αποτελούν τη χαμηλή τουριστική περίοδο.

«Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο τουρισμός θα κατανέμεται πιο ομοιόμορφα μέσα στη χρονιά, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους τοπικούς πληθυσμούς και εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου», πρόσθεσε.

Η Χοσράβι εκτίμησε ότι τόσο τα «coolcations» όσο και τα ταξίδια στις ενδιάμεσες περιόδους θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

«Βραχυπρόθεσμα, η τουριστική ζήτηση παραμένει ισχυρή και πολλοί προορισμοί εξακολουθούν να προσελκύουν επισκέπτες παρά τους καύσωνες», είπε.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν μακροπρόθεσμα οι ταξιδιώτες μεταφέρουν περισσότερο τις διακοπές τους εκτός των θερμότερων μηνών, ορισμένες οικονομίες της Μεσογείου ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις.

Με πληροφορίες από Anadolu