Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τη Μάρω Κοντού. Η αφιέρωση από τη σκηνή του θεάτρου.

Το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Φίλοι, συγγενείς, καλλιτέχνες και άνθρωποι του θεάτρου, θέλησαν να αποχαιρετήσουν με το δικό τους τρόπο την σπουδαία ηθοποιό η οποία άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον ασπρόμαυρο κινηματογράφο.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι ένας από τους ηθοποιούς που χθες έγραψε το δικό του αντίο.

{https://www.instagram.com/p/DaziMl8N74R/?hl=el}

Συγκεκριμένα, στο φινάλε της χθεσινής παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη μεγάλη ηθοποιό, ζητώντας από το κοινό να τραγουδήσουν όλοι μαζί ένα από τα κομμάτια που την χαρακτήριζαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ήταν μία νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μία μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, κι εμείς κι εσείς, έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της άνω τιμής, της μεγαλύτερης».

{https://www.instagram.com/p/Da2APrptjaL/?hl=el}

«Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν αν θέλετε όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο όλοι πολύ γλυκά να το πούμε για να μας ακούσει», είπε εμφανώς συγκινημένος ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και όλο το θέατρο ξεκίνησε να τραγουδά προς τιμήν της το «Πες μου μια λέξη».