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Με το δικό της τρόπο αποχαιρέτησε η Έλενα Παπαρίζου τη Μάρω Κοντού.

Με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια θέλησε να αποχαιρετήσει η Έλενα Παπαρίζου τη Μάρω Κοντού, τη σπουδαία ηθοποιό που ξεχώρισε και αγαπήθηκε μέσα από τους ρόλους της στον κινηματογράφο και τη θεατρική σκηνή.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμος.

Καλλιτέχνες, φίλοι, ηθοποιοί και συνάδελφοι, από το πρωί της Τετάρτης αφήνουν το δικό τους μήνυμα για τη Μάρω Κοντού.

Ανάμεσά τους και η Έλενα Παπαρίζου.

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Η ερμηνεύτρια μέσω προσωπικής της ανάρτησης στα social media αναφέρθηκε στο μεγαλείο της ηθοποιού γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Σήμερα αποχαιρετούμε μία σπουδαία κυρία του θεάτρου, μία σπουδαία καλλιτέχνιδα και έναν υπέροχο άνθρωπο. Είχα την τιμή να γνωρίσω τη Μάρω Κοντού προσωπικά, όταν συνεργαστήκαμε στο μιούζικαλ ΝΙΝΕ του Γιάννη Κακλέα. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν να τη γνώριζα μία ζωή. Με τη ζεστασιά, το χαμόγελο και τις όμορφες ιστορίες της έκανε όλους μας να νιώθουμε ξεχωριστοί.

Ήταν πάντα γενναιόδωρη, πρόθυμη να προσφέρει τη βοήθειά της και να στηρίζει τους νέους ανθρώπους με αγάπη και διακριτικότητα.

Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Μάρω. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στην τέχνη και για το φως που άφησες στις καρδιές μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Η κηδεία της Μάρως Κοντού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 11:00 το πρωί.