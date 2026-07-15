Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι ότι διαθέτει όμορφους προορισμούς και αθέατες γωνιές, ιδανικές για μονοήμερες αποδράσεις τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Στην Πελοπόννησο «φωλιάζει» ένας από αυτούς τους οικισμούς, που αν και υποτιμημένος, μπορεί να φιλοξενήσει τις πιο όμορφες καλοκαιρινές διακοπές.

Η Πελοπόννησος αποτελούσε διαχρονικά ένα από τα ομορφότερα και πολυδιάστατα σημεία της Ελλάδας με παραθαλάσσιους προορισμούς και ορεινά χωριά να προσφέρονται για μονοήμερες ή πολυήμερες αποδράσεις κάθε εποχή του χρόνου.

Πολλά από τα μέρη της παραμένουν σχεδόν ανεξερεύνητα διατηρώντας την φυσική τους ομορφιά, ενώ άλλα, αν και γνωστά, παραμένουν έξω από την λίστα των δημοφιλών προορισμών.

Ένας τέτοιος οικισμός είναι και η Ακράτα, μία από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες κωμοπόλεις της βόρειας Πελοποννήσου.

Αν αναζητάτε τον κατάλληλο προορισμό για σύντομες αποδράσεις από την Αθήνα τότε θα πρέπει να γνωρίσετε την Ακράτα

Η Ακράτα θεωρείται μία όμορφη παραθαλάσσια κωμόπολη που απλώνεται στη βόρεια Πελοπόννησο, στο Νομό Αχαΐας, χτισμένη στις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου.

Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, γεγονός που την καθιστά ιδανικό προορισμό για μονοήμερες αποδράσεις, αλλά και πολυήμερες διακοπές.

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Από την άνοιξη μέχρι και τις αρχές του φθινοπώρου, ο οικισμός γεμίζει με κόσμο, ωστόσο παραμένει έξω από την πολύβουη τουριστική περίοδο του καλοκαιριού, γεγονός που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ξεκούραση και διασκέδαση.

Η γεωγραφική της θέση και οι ήρεμοι ρυθμοί της καθημερινότητας, δημιουργούν το κατάλληλο σκηνικό για χαλαρές διακοπές και εξερεύνηση στη φύση.

Ο παραλιακός δρόμος της Ακράτας

Η παραλία της Ακράτας απλώνεται σε μία αρκετά μεγάλη, έκταση και αποτελείται κατά κύριο λόγο, από βότσαλο και ήρεμα, καθαρά νερά.

Σε πολλά σημεία είναι οργανωμένη με τα καταστήματα να προσφέρουν τα απαραίτητα στους λουόμενους, ωστόσο οι εκδρομείς έχουν την ευκαιρία να στήσουν τον δικό τους εξοπλισμό, καθώς διαθέτει και «ελεύθερες» γωνιές.

Κατά μήκος της ακτής εκτείνεται και ο παραλιακός δρόμος, μία διαδρομή που μπορεί να φιλοξενήσει τις απογευματινές σας βόλτες, ενώ καταστήματα και μαγαζάκια προσφέρουν όλη μέρα φαγητό και καφέ δίπλα στο κύμα.

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Κοντινοί προορισμοί από την Ακράτα

Σε μικρή απόσταση από την Ακράτα βρίσκονται πανέμορφα ορεινά χωριά που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους. Το πιο «διάσημο» είναι η Ζαρούχλα, γνωστό για τα πετρόχτιστα σπίτια, τις παραδοσιακές ταβέρνες και το καταπράσινο φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η ευρύτερη περιοχή διαθέτει μοναδικά φυσικά τοπία. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η λίμνη Τσιβλού, μία από τις πιο όμορφες ορεινές λίμνες της Ελλάδας, καθώς και το φαράγγι του Κράθη, που αποτελεί αγαπημένο προορισμό για φυσιολάτρες.

Σε ό,τι αφορά τις παραλίες, η γύρω περιοχή διαθέτει όμορφες ακτές που απλώνονται κατά μήκος του Κορινθιακού Κόλπου προσφέροντας επιλογές τόσο για οικογένειες όσο και για όσους αναζητούν πιο ήρεμα σημεία για κολύμπι.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ακράτα αποτελεί μια οικονομική επιλογή για καλοκαιρινές διακοπές, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια από 50€ τη βραδιά, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον τύπο του καταλύματος. Έτσι, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις παραλίες, τον παραλιακό δρόμο και τα αξιοθέατα της περιοχής χωρίς υψηλό κόστος διαμονής.

Έτσι λοιπόν, η Ακράτα αποτελεί έναν προορισμό για όλες της εποχές. Το καλοκαίρι προσελκύει επισκέπτες που φτάνουν στο σημείο είτε για λίγες ώρες, είτε για να περάσουν τις διακοπές τους εκεί – και μάλλον όχι άδικα. Το ήρεμο φυσικό περιβάλλον κι η εύκολη πρόσβαση, θεωρούνται δύο από τα πιο χαρακτηριστικά της στοιχεία.