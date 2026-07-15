Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι το αίσθημα της κόπωσης επιστρέφει δυναμικά ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες; Το καλοκαίρι και οι αυξημένες θερμοκρασίες έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν άμεσα τον ανθρώπινο οργανισμό, προκαλώντας αυξημένα επίπεδα κόπωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το καλοκαίρι παραμένει για πολλούς μία από τις πιο όμορφες εποχές του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου προσφέρεται η ευκαιρία για περισσότερες στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.

Η θερμοκρασία αυξάνεται, ο ήλιος δύει πολύ αργότερα και η ανθρώπινη διάθεση προσαρμόζεται στα χρώματα της φύσης με τις εξορμήσεις να μετατρέπονται σε «επιτακτική ανάγκη».

Έτσι λοιπόν, αν και το καλοκαίρι έχει συνδεθεί άμεσα με την αυξημένη ενέργεια, τις εξορμήσεις και την μεγαλύτερη διάθεση για δραστηριότητες, η αλήθεια είναι ελαφρώς διαφορετική.

Οι μεγαλύτερες ημέρες και οι αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον ανθρώπινο οργανισμό δημιουργώντας αυξημένα επίπεδα κόπωσης και ελαφριά απώλεια της συγκέντρωσης και της γνωστικής ικανότητας.

Γιατί το καλοκαίρι προκαλεί αυξημένη κόπωση;

Έχετε παρατηρήσει ποτέ αλλαγές στον οργανισμό σας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού; Αν ναι, τότε μπορείτε να αναγνωρίσετε την αιτία.

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Οι μεγαλύτερες καλοκαιρινές ημέρες, τα μικρότερα βράδια, η ζέστη και η απομάκρυνση από τη ρουτίνα λόγω των τακτικών εξορμήσεων είναι ικανές να δημιουργήσουν ανεπαίσθητες αλλαγές στον οργανισμό. Εσείς μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε εκ πρώτοις, αλλά το σώμα σας και οι λειτουργίες του εγκεφάλου επηρεάζονται σημαντικά.

Οι επαναλαμβανόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα της ρουτίνας σας σταδιακά συσσωρεύονται και μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη κούραση, χωρίς η καθημερινότητά σας να είναι το ίδιο απαιτητική.

Ο σημαντικός παράγοντας του ύπνου

Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας για την αυξημένη κόπωση σχετίζεται με τον ύπνο και την ξεκούραση.

Το καλοκαίρι επηρεάζει σημαντικά τους κιρκάδιους ρυθμούς – το βιολογικό ρολόι του σώματος για τη ρύθμιση του ύπνου - προκαλώντας μεταβολές στην διάρκεια και την ποιότητα της ανάπαυσης και του ύπνου.

Συγκεκριμένα, το φως της ημέρας έχει την δυνατότητα να κρατάει σε εγρήγορση τον οργανισμό. Έτσι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που η ημέρα διαρκεί περισσότεροι, πολλοί δυσκολεύονται να κοιμηθούν και να θέσουν τον οργανισμό τους σε ρυθμούς απόλυτης ξεκούρασης.

Κάτι τέτοιο σταδιακά, μεταβάλει και αλλοιώνει τις γνωστικές λειτουργίες προκαλώντας αλλοιώσεις στην ενέργεια του ατόμου.

Πώς επηρεάζουν τον οργανισμό οι αυξημένες θερμοκρασίες του καλοκαιριού;

Πέρα από την ποιότητα και την ποσότητα του ύπνου, σημαντικό παράγοντα για την καλοκαιρινή κόπωση έχουν και οι αυξημένες θερμοκρασίες του θέρους.

Οι ζέστες καταπονούν το σώμα, καθώς ο οργανισμός υπερλειτουργεί προκειμένου να διατηρήσει τη φυσιολογική του θερμοκρασία.

Όταν ο οργανισμός «μάχεται» συνεχώς να μειώσει την αυξημένη θερμοκρασία η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα δουλεύουν περισσότερο, ενώ ακόμη και μία σύντομη αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες του εγκεφάλου.

Όταν όλες αυτές οι απαιτήσεις του οργανισμού συσσωρεύονται επηρεάζουν δυνητικά την απόδοση, μειώνουν την ικανότητα προσοχής, την ταχύτητα των αντιδράσεων, ακόμη και το μνημονικό.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα έχουν δημιουργηθεί σχετικές έρευνες. Μία εξ αυτών είναι και η ανάλυση των Wittbrodt και Millard-Stafford, το 2018, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι ακόμη και 2% αφυδάτωσης επηρεάζει σημαντικά τον κινητικό συντονισμό.

Αντίστοιχα ευρήματα προέκυψαν και από την έρευνα των Ganio, Armstrong, Casa, McDermott, Lee, Yamamoto και των συνεργατών τους, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι και η μικρότερη απώλεια υγρός – της τάξης του 1,5% - μπορεί να οδηγήσει στη μειωμένη συγκέντρωση.

Η καταλυτική σημασία του ύπνου για τον ανθρώπινο οργανισμό

Έρευνες που έχουν δημιουργηθεί για τον ύπνο, δείχνουν ότι η κόπωση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση του ατόμου. Μελέτη που διεξήχθη το 1997 από τους Dawson και Reid έδειξε ότι δεκαεπτά ώρες παρατεταμένης αφύπνισης προκαλούν συγκρίσιμη με συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα περίπου 0,05%.

Μάλιστα, στους χώρους εργασίας παρατηρείτε αύξηση των ατυχημάτων ή των λανθασμένων κινήσεων ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αποτέλεσμα άμεσα συνδεδεμένο με την παρατεταμένη κόπωση που προκαλεί η ζέστη.

Ανάλυση του Uehli και των συναδέλφων του το 2014 έδειξε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου και είχαν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών.

Τα αποτελέσματα των ερευνών, αποδίδουν μία πλήρη εικόνα σχετικά με το πώς μπορεί να επηρεάσει το καλοκαίρι τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο μειωμένος ύπνος, η ζέστη, η αφυδάτωση και οι αλλαγές στην καθημερινότητα προκαλούν κόπωση που δεν γίνεται αντιληπτή από την αρχή, ωστόσο προκαλεί δυσλειτουργίες στον άνθρωπο σε γνωστικό και σωματικό επίπεδο.

Πηγή: workerscompensation.com