Τι ακριβώς σημαίνει το «ενώνουμε δυνάμεις» σε όλα τα επίπεδα που λέει ο Δούκας; Τι σημαίνει «ενότητα, ανασύνθεση υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών» που κατά καιρούς αναφέρουν ο Ζαχαριάδης και άλλοι; Τι γίνεται με την ιδέα του μετώπου που εκπροσωπούσε η προηγουμένη ηγεσία της Νέας Αριστεράς;

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 έκρυβαν τελικά δυο εκπλήξεις. Η πρώτη ήταν ή άνετη εκλογική νίκη του Χάρη Δούκα με 55% έναντι 45% του Κώστα Μπακογιάννη το βράδυ των εκλογών… Η δεύτερη είναι η σταθερή Προοδευτική Συνεργασία Δούκα – Ζαχαριάδη που ξεκίνησε από τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών αλλά συνεχίζεται στον χώρο της αυτοδιοίκησης σε πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο μέχρι και σήμερα.

Παρά τις ανακατατάξεις στα κόμματά τους η συνεργασία στην αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αντανακλά ευρύτερες διεργασίες στον προοδευτικό χώρο και φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει και η συναντίληψη που έχουν σε μια σειρά ζητημάτων.

Πέρα από τη συνεργασία στο Δήμο Αθηνών, στον δεύτερο βαθμό της Αυτοδιοίκησης, στην ΚΕΔΕ το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συγκρότησαν μετά από πολλά χρόνια κοινή παράταξη με τους Χάρη Δούκα και Κώστα Ζαχαριάδη να παίζουν σημαντικό ρόλο και στην γεφύρωση των διαφορών αλλά και στη συνοχή της παράταξης.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας παρά τις επιμέρους αποχρώσεις η συνεργασία είναι σταθερή όπως σταθερό είναι και το μέτωπο απέναντι στην παράταξη της ΝΔ με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη.

Σε ζητήματα εμβληματικά για την πόλη των Αθηνών αλλά και για τις αξίες που θέλουν να εκπροσωπήσουν:

-Στις πρωτοβουλίες ειρήνης κόντρα στις κτηνωδίες της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Γάζα.

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-Στην προσπάθεια να δημιουργηθεί πλαίσιο διαλόγου για να εκτονωθεί η κρίση με τον απεργό πείνας στα Προσφυγικά.

-Στο ζήτημα της ανακαίνισης του κτηριακού αποθέματος των σχολείων της Αθήνας που συνδέεται και με δάνειο του Δήμου.

-Στη μάχη στα ζητήματα της καθημερινότητας.

Αδιαμφησβήτητα η νίκη του Χάρη Δούκα στο Δήμο Αθηναίων ήταν η πρώτη μεγάλη ρωγμή στην παντοκρατορία της γαλάζιας παράταξης σε όλα τα επίπεδα. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων αναγνώρισε στον Ζαχαριάδη και στην Ανοιχτή Πόλη την συμβολή τους στο να δημιουργηθούν ευρύτερες κοινωνικές δυναμικές και να ηττηθεί ο Κώστα Μπακογιάννης σίγουρα το πιστώνεται, θα μπορούσε όμως να το είχε παραβλέψει -και είχε εισηγήσεις να το αποσιωπήσει αλλά δεν το έκανε και αυτό η στήλη το γνωρίζει με βεβαιότητα.

Η συζήτηση για την επόμενη μέρα τώρα ξεκινά. Τι ακριβώς σημαίνει το «ενώνουμε δυνάμεις» σε όλα τα επίπεδα που λέει ο Δούκας; Τι ακριβώς σημαίνει «ενότητα, ανασύνθεση υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών» που κατά καιρούς αναφέρει ο Ζαχαριάδης και άλλοι; Τι γίνεται με την ιδέα του μετώπου που εκπροσωπούσε η προηγουμένη ηγεσία της Νέας Αριστεράς;

Και ένας ερώτημα για δυνατούς λύτες … Ωραίες οι απαντήσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το πετυχημένο πείραμα της Αθήνας, τι γίνεται όμως με την κεντρική πολιτική σκηνή;