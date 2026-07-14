Αρκετή ζέστη έρχεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, ωστόσο ο καιρός, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη, θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση από τη νέα εβδομάδα.

Μια πολύ θερμή αέρια μάζα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στροβιλίζεται και θα συνεχίσει προς τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο για τις επόμενες αρκετές ημέρες. Θα μας στέλνει κάποια θερμά κύματα και σε εμάς και κοντά στην Πέμπτη με την Παρασκευή περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας (κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου), προς το τελείωμα της εβδομάδας.

Αυτή η εξέλιξη δεν θα κρατήσει για πολύ γιατί θα μας απασχολήσουν πιο ψυχρές αέριες μάζες και πιο ασταθείς από την κεντρική Ευρώπη και τα βόρεια Βαλκάνια με αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα με αποτέλεσμα να ευνοούνται και οι ασταθείς αλλά και η πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές.. Μέχρι και τα τέλη του μήνα η θερμή αέρια μάζα δεν φαίνεται να έρχεται στη χώρα μας.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα θα είναι μία ημέρα με ήπιες καλοκαιρινές συνθήκες. Η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της.

Τις απογευματινές ώρες περιμένουμε στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, τις απογευματινές ώρες θα συναντήσουμε μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, χωρίς όμως τα φαινόμενα να εμφανίζουν αξιόλογη διάρκεια και ένταση.

Τα μελτέμια θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και τις επόμενες ημέρες.

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Περιμένουμε ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιάς. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες. Θα αναπτύσσονται μελτέμια ακόμη και στα 8 μποφόρ στις Κυκλάδες.

Η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, Τις επόμενες ημέρες θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία φθάνοντας ακόμα και κοντά στους 40 βαθμούς, σε περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

Αυτή η άνοδος του υδραργύρου δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, θα είναι κοντά στις δύο περίπου ημέρες, για ένα 48ωρο θα συναντήσουμε αυτές τις αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές αλλά και συνηθισμένες για αυτήν την εποχή.

Από την άλλη εβδομάδα πέφτει σημαντικά η θερμοκρασία και μας έρχονται και αστάθειες.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, Θα αναπτυχθεί ένα βοριαδάκι με εντάσεις στους 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τις επόμενες ημέρες για κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού. Θα δημιουργηθεί ένα βοριαδάκι και η θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Μέχρι την Πέμπτη και ειδικότερα την Παρασκευή θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνειά και λίγα σύννεφα αστάθειας. Οι άνεμοι μέτριας έντασης και η θερμοκρασία στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Θα έχουμε ζέστη, πολλή ζέστη, φυσιολογική για την εποχή την οποία βρισκόμαστε. Αυτή όμως η ζέστη θα συνδυάζεται και με την αστάθεια των απογευματινών ωρών.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα βλέπουμε καταιγιδοφόρα σύννεφα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, τα οποία θα δίνουν μπόρες και καταιγίδες, κατά κανόνα κοντά σε ορεινές - ημιορεινές εκτάσεις ενώ θα έχουμε και μελτέμια, τα οποία θα επιμείνουν προς την πλευρά του Αιγαίου.

Συνοπτικά, φθάνοντας μέχρι και την Κυριακή περίπου, ο κυριότερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Θα κάνει και αρκετή ζέστη και κάποιες καταιγίδες θα συναντάμε το απόγευμα.

Από την άλλη εβδομάδα τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν την πολύ θερμή μπάλα να μετατοπίζεται προς τη δυτική Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο να μας έρθει πιο ψυχρός και ασταθής αέρας από τα βόρεια Βαλκάνια, πιο ασταθείς αέριες μάζες για να δώσουν καταιγίδες και πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Θα βρεθούμε προστατευμένοι από τα κύματα καύσωνα μέχρι και τα τέλη του μήνα.

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