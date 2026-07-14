Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται μόνο επιχειρήματα, χρειάζονται και κατανόηση.

Συχνά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η λογική κερδίζει σε κάθε συζήτηση. Στην καθημερινή ζωή, όμως, τα πράγματα σπάνια λειτουργούν έτσι. Είτε πρόκειται για το σπίτι, την εργασία ή τις φιλικές σχέσεις, τα συναισθήματα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν και παίρνουν αποφάσεις. Η κατανόηση αυτής της απλής αλήθειας μπορεί να αποτρέψει περιττές συγκρούσεις και να βελτιώσει τις σχέσεις.

Αυτή η ιδέα αποτυπώνεται σε μία από τις πιο γνωστές φράσεις του Ντέιλ Κάρνεγκι: «Όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους, να θυμάσαι ότι είναι πλάσματα της λογικής, αλλά του συναισθήματος». Το απόσπασμα αυτό, που προέρχεται από το βιβλίο του «Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους», συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο ευρείας συζήτησης σε θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας και συναισθηματικής νοημοσύνης.

Παρότι γράφτηκε σχεδόν πριν από έναν αιώνα, η φράση του Κάρνεγκι παραμένει επίκαιρη σε έναν κόσμο όπου οι διαφωνίες εμφανίζονται καθημερινά στο διαδίκτυο, στους χώρους εργασίας, ακόμη και μέσα στις οικογένειες.

Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επικοινωνία

Με τη φράση αυτή, ο Κάρνεγκι δεν υποστήριζε ότι η λογική δεν έχει αξία. Ήθελε να τονίσει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία ξεκινά από την κατανόηση της συναισθηματικής πλευράς της ανθρώπινης φύσης.

Κάθε άνθρωπος έχει προσωπικές εμπειρίες, φόβους, πεποιθήσεις και συναισθήματα που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο δέχεται μια άποψη.

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Ακόμη και όταν κάποιος ακούει ένα απολύτως λογικό επιχείρημα, τα συναισθήματα συχνά καθορίζουν αν θα το αποδεχθεί ή θα το απορρίψει. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους σέβονται και τους ακούν, είναι πιο πρόθυμοι να ακούσουν. Όταν αισθάνονται ότι δέχονται επίθεση ή νιώθουν αμηχανία, ακόμη και το πιο ισχυρό επιχείρημα μπορεί να αποτύχει.

Το απόσπασμα αυτό ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αντικαταστήσουν την κριτική με την ενσυναίσθηση και την κατανόηση. Οι ιδέες του επηρέασαν βαθιά τη σύγχρονη εκπαίδευση στελεχών, τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση πελατών και την προσωπική ανάπτυξη.

Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται μόνο επιχειρήματα, χρειάζονται και κατανόηση. Στην εργασία, στην οικογένεια και στις φιλίες, η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε τα συναισθήματα των άλλων μπορεί να οδηγήσει σε πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές συζητήσεις.

Με πληροφορίες από economictimes.com