Την επόμενη φορά που θα δείτε κάποιον να τρώει μόνος του, μην υποθέσετε ότι είναι απομονωμένος.

Σχεδόν σε κάθε χώρο εργασίας υπάρχει αυτό το άτομο. Ο συνάδελφος που, ενώ όλοι κατευθύνονται προς το μεσημεριανό γεύμα, προτιμά να μείνει μόνος του στο γραφείο ή να φάει ήσυχα σε ένα παγκάκι στο πάρκο.

Για χρόνια, αυτή η συμπεριφορά θεωρούνταν σημάδι αντικοινωνικότητας ή αμηχανίας. Όμως η σύγχρονη ψυχολογία δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Πολλοί από όσους επιλέγουν συνειδητά να τρώνε μόνοι τους διαθέτουν υψηλό επίπεδο συναισθηματικής ασφάλειας και αυτογνωσίας.

Τα 9 βασικά σημάδια που τους χαρακτηρίζουν:

1. Δεν χρειάζονται συνεχή επιβεβαίωση

Οι συναισθηματικά ασφαλείς άνθρωποι δεν βασίζουν την αξία τους στις κοινωνικές προσκλήσεις. Δεν πηγαίνουν για μεσημεριανό από υποχρέωση ή φόβο μήπως φανούν αγενείς.

Η εσωτερική τους αυτοπεποίθηση τους επιτρέπει να πουν, «Κάνω αυτό που θέλω, όχι αυτό που περιμένουν οι άλλοι».

2. Γνωρίζουν την αξία της μοναξιάς

Η εκούσια μοναξιά λειτουργεί σαν ψυχικό «reset». Η έρευνα δείχνει οτι το να περνάει κάποιος λίγο χρόνο μόνος του, ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη συγκέντρωση και τη συναισθηματική ισορροπία.

Για αυτούς, το μοναχικό μεσημεριανό δεν είναι απομόνωση αλλά ανανέωση.

3. Έχουν υγιή προσωπικά όρια

Ξέρουν πότε να είναι κοινωνικοί και πότε να προστατεύουν τον εαυτό τους. Δεν αισθάνονται υποχρεωμένοι να είναι διαρκώς διαθέσιμοι. Αυτό τους επιτρέπει να είναι πιο αυθεντικοί όταν τελικά συναναστρέφονται τους άλλους.

4. Νιώθουν άνετα με τις σκέψεις τους

Μπορούν να κάθονται μόνοι τους χωρίς να νιώθουν άγχος ή ανάγκη για συνεχή απόσπαση. Αυτό είναι βασικό στοιχείο της συναισθηματικής ωριμότητας.

5. Δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες τους χωρίς ενοχές

Δεν νιώθουν άσχημα επειδή φροντίζουν τον εαυτό τους. Ξέρουν ότι η ψυχική ενέργεια δεν είναι ανεξάντλητη, και τη διαχειρίζονται σοφά.

6. Δεν έχουν φόβο ότι «χάνουν κάτι»

Δεν πιστεύουν ότι μια χαμένη συζήτηση ή ένα γεύμα θα τους απομονώσει. Εμπιστεύονται τη σταθερότητα των σχέσεών τους.

7. Ξεχωρίζουν τη μοναχικότητα από τη μοναξιά

Το να είσαι μόνος είναι επιλογή, η μοναξιά είναι συναίσθημα. Οι συναισθηματικά ασφαλείς άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά χρόνο με τον εαυτό τους και αυτό τους γεμίζει, δεν τους αδειάζει.

8. Προτιμούν την αυθεντικότητα

Δεν χρειάζονται να προσποιούνται κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού. Το μοναχικό γεύμα τους επιτρέπει να είναι ο πραγματικός τους εαυτός.

9. Εμπιστεύονται τις σχέσεις τους

Ξέρουν ότι οι υγιείς σχέσεις δεν καταρρέουν επειδή κάποιος έφαγε μόνος του μια μέρα. Δεν χρειάζονται συνεχή επιβεβαίωση για να νιώθουν συνδεδεμένοι.