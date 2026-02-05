Το νωπό γάλα μπορεί να περιέχει διάφορα βακτήρια, μεταξύ των οποίων και η λιστέρια.

Νεογνό στο Νέο Μεξικό πέθανε από λιστερίωση, η οποία, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, πιθανότατα συνδέεται με κατανάλωση νωπού γάλακτος από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι αρχές του Νέου Μεξικού προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα το κοινό να αποφεύγει την κατανάλωση μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων μετά τον θάνατο του βρέφους. Το ενδιαφέρον και οι πωλήσεις νωπού γάλακτος αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούμενα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τη όλο και μεγαλύτερη υποστήριξη του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και του κινήματος «Make America Healthy Again».

Οι πολιτειακές αρχές παρείχαν ελάχιστες λεπτομέρειες για το νεογέννητο, επικαλούμενες περιορισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν και οι ερευνητές ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την ακριβή αιτία θανάτου του βρέφους, δήλωσαν πως «η πιο πιθανή πηγή της μόλυνσης ήταν το μη παστεριωμένο γάλα». Το συμπέρασμα αυτό βασίστηκε σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως ο χρόνος εμφάνισης της λοίμωξης και αναφορές ότι η μητέρα κατανάλωνε νωπό γάλα κατά την εγκυμοσύνη, σύμφωνα με αρμόδιο αξιωματούχο.

Πρόκειται για ένα είδος βακτηρίου που μπορεί να προκαλέσει αποβολή, ενδομήτριο θάνατο, πρόωρο τοκετό ή θανατηφόρες λοιμώξεις στα νεογνά, ακόμη και αν η μητέρα εμφανίζει μόνο ήπια συμπτώματα.

Η παστερίωση - η διαδικασία θέρμανσης του γάλακτος σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία ώστε να εξοντωθούν τα μικρόβια - μπορεί να αποτρέψει λοιμώξεις από λιστέρια, καθώς και από άλλα βακτήρια και ιούς.

Το νωπό γάλα μπορεί επίσης να περιέχει μικρόβια που προκαλούν λοιμώξεις όπως γρίπη των πτηνών, βρουκέλλωση, φυματίωση, σαλμονέλα, καμπυλοβακτηρίδιο, κρυπτοσπορίδιο και E. coli.

Πολλές από αυτές τις λοιμώξεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα μικρά παιδιά, τα άτομα άνω των 65 ετών και όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πηγή: Associated Press