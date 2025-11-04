Η μείωση της πρώτης ύλης, λόγω της ευλογιάς, οδηγεί σε νέες αυξήσεις στην τιμή του γάλακτος.

Περισσότερα από 20.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς στις Σέρρες και οι κτηνοτρόφοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές ελλείψεις στην αγορά γάλακτος που αναπόφευκτα θα φέρουν (άμεσα) ανατιμήσεις.

Μιλώντας στο Action 24 η πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερρών, Ελπίδα Σιδηροπούλου, περιέγραψε τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

«Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεδομένου ότι είχαμε εκτόξευση της ευλογιάς Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, δείχνει λίγο να μειώνεται λόγω καιρού, αλλά δεν σταματά. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Έχουμε χάσει πάρα πολλά ζώα, έχουν ξεπεράσει τις 20.000, τις επόμενες ημέρες θα αγγίξουμε τις 30.000. Χάνονται πολλά χρήματα, καταστρέφονται πολλές οικογένειες. Γύρω στις 130 αυτήν τη στιγμή έχουν χάσει την περιουσία τους».

Όπως εξήγησε η κ. Σιδηροπούλου, η κατάσταση αυτή επηρεάζει την αγορά κρέατος και γάλακτος, εκτοξεύοντας τις τιμές με μεγάλη ταχύτητα.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Γαλακτοβιομηχανίας, Χρήστος Αποστολόπουλος, τόνισε: «Τα πράγματα είναι τραγικά, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Κινούμαστε με επιθετικούς ρυθμούς όσον αφορά τη σφαγή των ζώων. Το μόνο που μας σώζει, προσωρινά βέβαια, είναι ο καιρός. Τον χειμώνα τα κρούσματα θα μειωθούν. Θα είναι μια ευκαιρία να χαλιναγωγηθεί η νόσος, χωρίς να επαναπαυθούμε».

Το αποτύπωμα της ευλογιάς δεν αφορά μόνο την πρώτη ύλη αλλά και τις τιμές.

Ερωτηθείς αν προβλέπονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα στην τιμή του γάλακτος, τόνισε: «Όταν η πρώτη ύλη έχει μειωθεί και η ζήτηση είναι ίδια - που δεν είναι ίδια, είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον στο εξωτερικό - είναι αυτονόητη η αύξηση».

Για τις εξαγωγές είπε ότι αποτελούν προτεραιότητα των παραγωγών : «Δεν είναι λύση να μην φεύγουν τα προϊόντα στο εξωτερικό. Γιατί οι αγορές τους εξωτερικού κερδίθηκαν με πάρα πολύ κόπο. Οι εξαγωγές είναι δύσκολο να ξαναποκτηθούν».

