Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης. Εργαλεία που δεν χρησιμοποιήθηκαν, καθυστερήσεις και κενά προστασίας για την ευλογιά στον πρωτογενή τομέα.

Ο Κωνσταντίνος Θεολόγος ξεσπά σε κλάματα. Και δεν είναι ο μόνος. Χάνει 450 πρόβατα. Και δεν είναι ο μόνος. «Η ευλογιά σκότωσε τα παιδιά μου» λέει ο ίδιος και δεν είναι ο μόνος που βλέπει τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια του μέσα σε μια στιγμή. Και σαν να μην έφτανε η συμφορά που τον βρήκε, βαθιά συγκινημένος ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, καταρρέει και μεταφέρεται στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού.

Ο ίδιος σπαράζει, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, λίγο πριν την μεγάλη «σφαγή» και των 450(!) προβάτων Ρουμλουκιού που είχε, τα τελευταία ζώα της αυτόχθονης φυλής στην Ελλάδα.

Ο Κωνσταντίνος Θεολόγος λυγίζει όπως και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι κτηνοτρόφοι στην χώρα μας που έχασαν σύμφωνα με τα στοιχεία του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω από 433 χιλιάδες ζώα (!).

Βλέπετε για αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, τα ζώα τους είναι σαν τα παιδιά τους. Είναι η οικογένειά τους. Ναι, και ας μην μπορεί να το αντιληφθεί η κεντρική διοίκηση που τους έχει αφήσει στην μοίρα τους.

Όμως για όλα υπάρχει απάντηση και σε αυτή την περίπτωση η ίδια η Ευρώπη «καρφώνει» την Ελλάδα και την κυβέρνηση για αχρησιμοποίητα εργαλεία κατά της ευλογιάς, καθυστερήσεις και κενά προστασίας στον πρωτογενή τομέα.

Όλα αυτά προέκυψαν από την ερώτηση που έκανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποκαλύφθηκε ότι η ίδια η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας δεν έχει ενεργοποιήσει κρίσιμες δυνατότητες, αφήνοντας χιλιάδες κτηνοτρόφους εκτεθειμένους.

Τo Dnews μίλησε εκ νέου με τον Σάκη Αρναούτογλου ο οποίος με πείσμα τόνισε ότι «θα συνεχίσω να εργάζομαι θεσμικά, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις, με πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων και ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους της υπαίθρου».

Η δήλωση του Σάκη Αρναούτογλου στο Dnews: «Οι κτηνοτρόφοι της χώρας βιώνουν μια κρίση που δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις, με την παραγωγή να συρρικνώνεται και τις επιπτώσεις να είναι ήδη ορατές σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία και η Κεντρική Ελλάδα. Η Κομισιόν αποδεικνύει ότι τα ευρωπαϊκά εργαλεία υπάρχουν και μπορούν να στηρίξουν άμεσα τον πρωτογενή τομέα, όμως η κυβέρνηση δεν τα ενεργοποιεί. Η απουσία συντονισμένης δράσης θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και την ασφάλεια της τροφής μας. Εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι θεσμικά, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις, με πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων και ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους της υπαίθρου».

Η αποκάλυψη για την εγκληματική αδράνεια της χώρας μας

Στην επίσημη απάντηση της Κομισιόν (ΕL E-003706/2025), στον Σάκη Αρναούτογλου, ξεκαθαρίζει ότι τα κράτη μέλη —άρα και η Ελλάδα— διαθέτουν πολλαπλά χρηματοδοτικά, θεσμικά και τεχνικά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζωονόσων όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ωστόσο, η ίδια η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας δεν έχει ενεργοποιήσει κρίσιμες δυνατότητες, αφήνοντας χιλιάδες κτηνοτρόφους εκτεθειμένους.

Τι αποκαλύπτει η Επιτροπή

Η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας και Τροφίμων Cristophe Hansen εκ μέρους της Κομισιόν «καρφώνει» την Eλληνική κυβέρνηση σε τρία επίπεδα:

1. Δεν έχει ενεργοποιήσει διαθέσιμα εργαλεία της ΚΓΠ

Καμία αξιοποίηση του μέτρου M23 στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Καμία χρήση δράσεων για βιοασφάλεια, risk management και αποκατάσταση αγροτικού δυναμικού.

2. Περιορισμένη χρήση κρατικών ενισχύσεων

Η μόνη ενέργεια που αναφέρεται είναι το καθεστώς SA.118530 μέσω ΚΑΚΓ – ένα εργαλείο χρήσιμο αλλά απολύτως ανεπαρκές για την έκταση του προβλήματος.

3. Καμία ενεργοποίηση μέτρων έκτακτης στήριξης αγοράς (ΚΟΑ/CMO)

Παρά το εύρος των ζημιών και τους περιορισμούς μετακινήσεων, η Κυβέρνηση δεν υπέβαλε ούτε μία αίτηση για έκτακτη ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Η Κομισιόν «αδειάζει» την Αθήνα

Η Επιτροπή δηλώνει ξεκάθαρα ότι οι διαθέσιμες λύσεις υπάρχουν, η τεχνική βοήθεια παρέχεται συνεχώς, όμως η απόφαση εφαρμογής ανήκει αποκλειστικά στα κράτη μέλη.

Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν είναι η Ευρώπη. Είναι η αμέλεια της Κυβέρνησης.

Ο κ. Αρναούτογλου με την πρώτη του δήλωση υπογραμμίζει: «Η Κομισιόν επιβεβαιώνει πλήρως όσα φωνάζουμε μήνες τώρα: η Ελλάδα έχει στα χέρια της εργαλεία για να στηρίξει τους κτηνοτρόφους και δεν τα χρησιμοποιεί. Δεν ενεργοποιεί τα μέτρα του ΠΑΑ, δεν αξιοποιεί το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΓΠ, δεν ζητά έκτακτη ευρωπαϊκή βοήθεια.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνία, αλλά με πολιτική βούληση. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Η Κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει τις δικαιολογίες και να ενεργοποιήσει άμεσα όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, πριν οι απώλειες στην παραγωγή γίνουν μόνιμες.»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει με νέες παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή, ώστε:

να πιεστεί η Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το σύνολο των ευρωπαϊκών μηχανισμών,

να υπάρξει πραγματική οικονομική στήριξη στους παραγωγούς,

να διασφαλιστεί η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα σε περιοχές που ήδη δοκιμάζονται.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης και της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003706/2025

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Σάκης Αρναούτογλου (S&D)

Θέμα: Χρήση των διαθέσιμων ενωσιακών εργαλείων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Η Επιτροπή, με βάση τις απαντήσεις της σε πρόσφατες ερωτήσεις, έχει επισημάνει ότι τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους πολλαπλά εργαλεία για την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων ζωονόσων όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων, μεταξύ άλλων:

α) το μέτρο Μ23 στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης,

β) τις προβλέψεις των στρατηγικών σχεδίων ΚΓΠ για επενδύσεις βιοασφάλειας, risk management και αποκατάσταση αγροτικού δυναμικού,

γ) τα σχήματα κρατικών ενισχύσεων και τον κανονισμό de minimis,

δ) τα έκτακτα μέτρα στήριξης αγοράς στο πλαίσιο της ΚΟΑ (CMO). Ωστόσο, δεν είναι σαφές σε ποιον βαθμό τα κράτη μέλη —και συγκεκριμένα η Ελλάδα— έχουν προχωρήσει σε ενεργοποίηση αυτών των εργαλείων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Μπορεί να παραθέσει, για κάθε εργαλείο που αναφέρεται ανωτέρω, ποια κράτη μέλη το έχουν ενεργοποιήσει και σε ποιον βαθμό;

2. Μπορεί να διευκρινίσει αν η Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα ενεργοποιήσει τα εν λόγω εργαλεία και, εάν όχι, ποιες δυνατότητες παραμένουν αχρησιμοποίητες;

3. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα διαθέσιμα αυτά μέσα αξιοποιούνται αποτελεσματικά και εγκαίρως, ώστε να προστατεύεται ο πρωτογενής τομέας και να αποφεύγονται μόνιμες απώλειες στην παραγωγή;

Κατάθεση: 24.9.2025

EL

E-003706/2025

Απάντηση του κ. Hansen

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(5.12.2025)

1. Επί του παρόντος δεν υπάρχει διαθέσιμος λεπτομερής κατάλογος των δράσεων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΣΣΑ) σε όλα τα κράτη μέλη. Τα προληπτικά μέτρα μπορούν να υποστηριχθούν μέσω των διαθέσιμων στο κοινό στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Επιπλέον, μπορεί να χορηγηθεί έκτακτη στήριξη από την ΕΕ1 για την κάλυψη της ζημίας που υφίστανται οι κτηνοτρόφοι των περιοχών που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης λόγω κτηνιατρικών μέτρων. Στήριξη μπορεί επίσης να χορηγηθεί βάσει του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα2, βάσει του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στον γεωργικό τομέα (ΚΑΚΓ)3 ή των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα4.

2. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της SA.118530 (2025/XA), καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΚΑΚΓ5, βάσει της υπουργικής απόφασης 59322/26923/5-3-2025 που αφορά επίσης το ΣΣΑ6. Η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει σχετικές αιτήσεις για το μέτρο 23 του ΣΣΑ στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ή για έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς. Επιπλέον, η διαχείριση κινδύνων, οι επενδύσεις στη βιοπροφύλαξη και η αποκατάσταση της γεωργίας στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ αποτελούν εργαλεία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη από την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του ΣΣΑ.

3. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη χρήση των προαναφερθέντων μέσων, η Επιτροπή παρέχει συνεχώς καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη μέσω τακτικής επικοινωνίας. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη διαθέσιμη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, με σκοπό την προστασία του γεωργικού τομέα και την πρόληψη μόνιμων απωλειών παραγωγής. Ωστόσο, η τελική απόφαση σχετικά με την κατανομή και την εφαρμογή των εν λόγω εργαλείων εναπόκειται στα κράτη μέλη.