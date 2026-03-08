H δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με εστιακό βάθος 9 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα από τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.

H δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Ο Ευθύμης Λέκκας , μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού και αναφέρθηκε σε διαδοχικές δονήσεις 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που είναι « καλό σημάδι» μέχρι να αποσαφηνιστεί εάν η δόνηση των 5,4 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός.

«Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν», τόνισε ο κ. Λέκκας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου αναφέρει με ανάρτησή του ότι υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις μικρών βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Ωστόσο κάποιες περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Κέρκυρα, Λευκάδα, όλες τις περιοχές της Ηπείρου, ακόμα και μέχρι την Πάτρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx49m56uydl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgx410388429?integrationId=40599y14juihe6ly}