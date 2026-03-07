Τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν το αργότερο έως την Τρίτη 10 Μαρτίου.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, με περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να αναμένουν τον εφετινό λογαριασμό του φόρου. Τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν το αργότερο έως την Τρίτη 10 Μαρτίου, ενώ η πρώτη από τις δώδεκα μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων ο φόρος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2025, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Ωστόσο, αυξημένα εκκαθαριστικά θα δουν όσοι απέκτησαν ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους ή ολοκλήρωσαν την ανέγερση νέων ακινήτων. Αντίθετα, χαμηλότερος φόρος αναμένεται για όσους προχώρησαν σε πώληση ή μεταβίβαση ακινήτων σε παιδιά και εγγόνια.

Ο εφετινός ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνει και σημαντικές ελαφρύνσεις, με περισσότερους από δύο εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επωφελούνται από εκπτώσεις που φθάνουν ακόμη και το 100%. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων είναι η αύξηση της έκπτωσης για ασφαλισμένες κατοικίες. Για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένα το 2025 έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, η έκπτωση ανέρχεται στο 20%, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας περιορίζεται στο 10%.

Για πρώτη φορά προβλέπεται επίσης μείωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία φορολογουμένων που ζουν σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους – ή έως 1.700 σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές – με εξαίρεση την Αττική πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η μείωση ισχύει για κατοικίες με αξία έως 400.000 ευρώ.

Παράλληλα, περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν έκπτωση 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο. Η μείωση κατά 50% αφορά οικογένειες με εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος. Πλήρης απαλλαγή προβλέπεται για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και για άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Εξαιρέσεις ισχύουν επίσης για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές καθώς και για διατηρητέα κτίρια.

Στον αντίποδα, αυξημένες επιβαρύνσεις θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους κενά ακίνητα, καθώς ο φόρος για αυτές τις περιπτώσεις διπλασιάζεται. Η επιβάρυνση αυτή αποφεύγεται εφόσον τα ακίνητα έχουν μισθωθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο 2025.

Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά θα γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, στην εφαρμογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ», με χρήση των κωδικών Taxisnet. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2027. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση και εξόφλησης της οφειλής σε έως 24 έντοκες δόσεις.