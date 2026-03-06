Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι άνεργοι οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στον πυρόπληκτο Δήμο Μεγαρέων.

Εγκρίθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr) και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), η Δημόσια Πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. Νο 5/2026 (ΑΔΑ: ΨΚ7Β4691Ω2-Δ6Π), για τη συμμετοχή δέκα (10) ανέργων, στο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 110 ανέργων κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής στους πυρόπληκτους Δήμους από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 11η έως τη 13η Αυγούστου 2024».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι άνεργοι οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στον πυρόπληκτο Δήμο Μεγαρέων κατά την 19-08-2024, όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αρ. 62950/22.8.2024 (ΦΕΚ 4872/τ.Β΄/23-08-2024) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με έμφαση τη μακροχρόνια ανεργία και την ανεργία των νέων, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 05-03-2026 και ώρα 11:00 έως και την Πέμπτη 26-03-2026 και ώρα 15:00, με τους κωδικούς TAXISnet ή τους κωδικούς Δ.ΥΠ.Α, μέσω gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 5/2026.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης, καθώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών, αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα, της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης 5/2026.