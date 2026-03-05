Η διαφοροποίηση στα ωράρια αποχώρησης των μαθητών από Νηπιαγωγεία και Δημοτικά.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι μέχρι και την Δευτέρα 23 Μαρτίου οι εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο και την Α' Δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 με τους γονείς να καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας.

Ειδικότερα με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr) και «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr). Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών. Πέραν της εγγραφής οι γονείς αιτούνται και για την φοίτηση του παιδιού στο ολοήμερο οπότε καλό είναι να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα για το ωρολόγιο πρόγραμμα..

Ποιο είναι το ωράριο των τμημάτων του Νηπιαγωγείου

Τμήμα Πρωινής Υποδοχής: 7.45-8.30 με χρόνο προσέλευσης 7.45-8.00

Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα: 8.30-13.00 με χρόνο προσέλευσης 8.15-8.30 και ώρα αποχώρησης 13.00

Απογευματινό Ολοήμερο τμήμα: 13.00-16.00 με ώρα αποχώρησης 16.00

Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου: 16.00- 17.30 με ώρα αποχώρησης 17.30

Ολοήμερο Δημοτικό: Τα ωράρια αποχώρησης την νέα σχολική χρονιά

Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά τον προσεχή Σεπτέμβρη στην Α Δημοτικού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι βάσει της νέας υπουργικής απόφασης που υπέγραψε πριν από λίγο καιρό η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη τα ωράρια αποχώρησης των μαθητών από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν το Αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027.Σύμφωνα με την απόφαση, η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται ως εξής:

14:55, με το τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

15:50, με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, 17:30, με την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος.

Όπως ορίζεται αναλυτικά «Για το σχολικό έτος 2026-2027, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης».

Δείτε την εγκύκλιο εδώ