Το εορτολόγιο του Μαρτίου φέρνει και φέτος πολλές ευκαιρίες για ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις, όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και μαθητές.

Με 20 μέρες μαθημάτων κάνει ποδαρικό ο φετινός Μάρτης στα σχολεία φέρνοντας μαζί του για ακόμη μια χρονιά την καθιερωμένη διπλή αργία της 25ης Μαρτίου αλλά και τις γιορτές των Αγίων που είναι και πολιούχοι περιοχών. Δεδομένου ότι φέτος το Πάσχα «πέφτει» νωρίς ήτοι στις 12 Απρίλη ο τέταρτος μήνας του χρόνου έχει μόλις 12 μέρες μαθημάτων οπότε ο Μάρτης εν προκειμένω γίνεται ο προθάλαμος των πασχαλινών διακοπών που συνοδεύονται από 16 μέρες ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις.

25η Μαρτίου: Η διπλή αργία που φέρνει χαμόγελα διημέρου άνευ μαθημάτων

Τα ημερολογιακά τερτίπια φέτος έφεραν την 25η Μαρτίου να «πέφτει» Τετάρτη γεγονός που χαλάει τα σχέδια των μαθητών για τριήμερο ή ακόμα και τετραήμερο όμως για να μην απογοητευτούν ένα διήμερο προκύπτει εύκολα και άπλα συνδυάζοντας το γεγονός ότι για τα σχολεία η καθιερωμένη γιορτή γίνεται παραμονές της αργίας ήτοι στις 24 του μήνα. Ναι μεν σχολική γιορτή χωρίς μαθήματα αλλά...με υποχρεωτική παρουσία καθώς θα τηρηθεί όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο απουσιολόγιο με τις επίμαχες απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες. Βέβαια υπάρχουν και οι μαθητές της Αθήνας που θα απολαύσουν τριήμερο μιας και η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα θα γίνει στις 24 του μήνα με τις σχολικές αντίστοιχα γιορτές να γίνονται την Δευτέρα 23.

Τι γιορτάζουμε όμως στις 25 Μάρτη και γιατί αναφερόμαστε σε διπλή αργία;

Θρησκευτικά, τιμούμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή την ημέρα που, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στην Παναγία και της ανήγγειλε τη γέννηση του Χριστού. Η λέξη «Ευαγγελισμός» σημαίνει την αναγγελία της χαρμόσυνης είδησης (ευ + άγγελος). Εθνικά, γιορτάζουμε την έναρξη της Επανάστασης του 1821, όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν ενάντια στον οθωμανικό ζυγό έπειτα από περίπου 400 χρόνια σκλαβιάς. Σύμφωνα με την παράδοση, η Επανάσταση κηρύχθηκε στη Αγία Λαύρα από τον Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο οποίος ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης, με το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος». Μετά από περίπου εννέα χρόνια αγώνων ιδρύθηκε το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, με πρώτο κυβερνήτη τον Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτά τα γεγονότα θυμόμαστε και τιμούμε κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου με εκκλησιασμό, καταθέσεις στεφάνων και παρελάσεις.

Ποιες άλλες ημερομηνίες θα έχουμε κλειστά σχολεία τον Μάρτη

Βέβαια, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, πέρα από τις καθιερωμένες μαθητικές αργίες υπάρχουν και οι αργίες που προκύπτουν από τις γιορτές των πολιούχων και των προστατών Αγίων κάθε περιοχής. Και αν αργίες αυτές «πέσουν» Παρασκευή ή Δευτέρα τα χαμόγελα των μαθητών δεν μπορούν παρά να είναι πλατιά για το ανέλπιστο τριήμερο.

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τους μαθητές της Άρτας που η Αγία Θεοδώρα που η προστάτιδα της περιοχής τιμάται στις 11 Μαρτίου. Ο φετινός εορτασμός «πέφτει» Τετάρτη και έτσι οι μαθητές του νομού έχουν μια μέρα ανάπαυλα. Αντίστοιχα για τους μαθητές των Καλαβρύτων η φετινή γιορτή του πολιούχου τους Αγίου Αλεξίου «πέφτει» Τρίτη 18 Μαρτίου.