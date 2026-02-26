Η λίστα με τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 27/2.

Κλειστό θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου το 1ο Νηπιαγωγείο Μύρινας στη Λήμνο μετά τις ζημιές που υπέστη από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας του περασμένου σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με νεότερη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λέσβου – Λήμνου κ. Κωνσταντίνου Αρώνη, η αναστολή λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου Μύρινας (Παρισίδειου) παρατείνεται έως και την 6η Μαρτίου. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «η διακοπή των μαθημάτων κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων της σχολικής μονάδας, μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα της 21ης Φεβρουαρίου 2026.»

{https://www.facebook.com/dimoslimnou/posts/pfbid0erX7izwkZt9QczzdLbK4fZXKbqGGzPjzpqdxiantafufufbzkPxQ7nDJiATYGLV2l}

Κλειστά σχολεία και στο Δήμο Γορτυνίας λόγω διακοπής ρεύματος: Η ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης αποφάσισε την προσωρινή διακοπή των μαθημάτων του Νηπιαγωγείου & του Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου, για αύριο Παρασκευή (27/2) και ώρα 08:30 έως και 13:00 λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης.