«Πρέπει να οικοδομήσουμε στη σχέση ΗΠΑ - Ευρώπης», τόνισε ο Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συνάντησε τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για περίπου 50 λεπτά, στον Λευκό Οίκο.

Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο «ανώτατο δυνατό σημείο» και είναι σε «εξαιρετική κατάσταση», τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία- ιδίως στην ενέργεια, όσο και στην άμυνα, το εμπόριο και την οικονομική διπλωματία, επεσήμανε μετά τη συνάντηση ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συζήτησε με τον Αμερικανό υπουργό για τις ευρωατλαντικές σχέσεις. «Η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι δομική, είναι κοινή μας πεποίθηση ότι παρά τα όποια προβλήματα, είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας», υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα είναι στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων με στιβαρό, συνεπή λόγο, συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά, συμπλήρωσε.

Διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για συνάντηση σε καλό κλίμα, ενώ οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ εντός του έτους στην Αθήνα. Επίσης, τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση των συνεργειών Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας, ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έδωσαν έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω, μεταξύ άλλων, του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως σημαντικής εναλλακτικής όδευσης για την οποία τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Ακόμα, οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Ρούμπιο αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Συμβούλιο Ειρήνης, με επίκεντρο τη Γάζα. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ετοιμότητα της Αθήνας να συνδράμει στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της Γάζας, ενώ ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό.