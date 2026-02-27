Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν - Όλες οι εξελίξεις

Ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν διασυνοριακά πλήγματα.
«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα μας», διεμήνυσε ο Χαουάτζα μέσω X.
Σύμφωνα με πακιστανικά ΜΜΕ, το Ισλαμαμπάντ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 133 Ταλιμπάν και έχει τραυματίσει περισσότερους από 200 άλλους σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων.
Η αντεπίθεση, που ονομάζεται επίσημα «Επιχείρηση Ghazab lil Haq» («Οργή για την Αλήθεια»), περιλαμβάνει πολλαπλά κύματα αεροπορικών και χερσαίων πληγμάτων ακριβείας με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και την Πακτίκα, δήλωσαν αξιωματούχοι νωρίς την Παρασκευή.
Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».
{https://www.youtube.com/watch?v=BTT-kbsx-Gs}
LIVE
Οι Αφγανοί «θα απαντήσουν στην επιθετικότητα με θάρρος»08:12:41
Ο πρώην Πρόεδρος του Αφγανιστάν Χαμίντ Καρζάι δήλωσε ότι η χώρα «θα υπερασπιστεί την αγαπημένη της πατρίδα με πλήρη ενότητα σε όλες τις περιστάσεις και θα απαντήσει στην επιθετικότητα με θάρρος» εν μέσω επιθέσεων του Πακιστάν.
«Το Πακιστάν δεν μπορεί να απαλλαγεί από τη βία και τις βομβιστικές επιθέσεις – αυτά τα προβλήματα τα έχει δημιουργήσει το ίδιο – αλλά πρέπει να αλλάξει τη δική του πολιτική και να επιλέξει τον δρόμο της καλής γειτονίας, του σεβασμού και των πολιτισμένων σχέσεων με το Αφγανιστάν», ανέφερε στο X.
Το Ιράν προτείνει τη βοήθειά του για να «διευκολυνθεί ο διάλογος»08:07:26
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προσέφερε τη βοήθεια της Τεχεράνης για να «διευκολυνθεί ο διάλογος» ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσά τους.
Το Ιράν είναι «έτοιμο να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία» σε περιφερειακό επίπεδο, ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.
Οι Ταλιμπάν δεν πρόκειται (και δεν μπορούν) να διεξάγουν έναν συμβατικό πόλεμο08:02:42
Αναλυτές δήλωσαν στο BBC Urdu ότι θα ήταν απίθανο οι Ταλιμπάν να εμπλακούν σε έναν συμβατικό πόλεμο με το Πακιστάν.
Υπάρχει σημαντική ανισορροπία στη στρατιωτική ικανότητα μεταξύ του Πακιστάν και των Αφγανών Ταλιμπάν.
Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν, οι οποίες διαθέτουν πυρηνικά όπλα, κατατάσσονται σταθερά στις 15 ισχυρότερες παγκοσμίως ως προς τη στρατιωτική ισχύ.
Οι Αφγανοί Ταλιμπάν, από την άλλη πλευρά, δεν διαθέτουν τους ίδιους στρατιωτικούς πόρους και αντιμετωπίζουν τις δικές τους οικονομικές προκλήσεις.
Τα όπλα που κατέχει ο στρατός των Ταλιμπάν προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τρεις πηγές: εκείνα που άφησε ο πρώην αφγανικός στρατός, εκείνα από ξένες δυνάμεις που αποχώρησαν και νέα όπλα που απέκτησαν από πηγές, συμπεριλαμβανομένης της μαύρης αγοράς.
Ειδικοί λένε ότι βίντεο από προηγούμενες διασυνοριακές συγκρούσεις υποδηλώνουν ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έχουν χρησιμοποιήσει κυρίως ελαφρά όπλα εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων.
Ωστόσο, οι Ταλιμπάν διαθέτουν εκτενή εμπειρία στον ανταρτοπόλεμο, λένε οι αναλυτές.
Ένας Αφγανός ειδικός σε θέματα ασφάλειας δήλωσε στο BBC Urdu ότι πολλές από τις αναμετρήσεις των Ταλιμπάν με τις πακιστανικές δυνάμεις περιλαμβάνουν τακτικές ανταρτοπολέμου, όπως αιφνιδιαστικές επιθέσεις και βόμβες στην άκρη του δρόμου.
Τα ρεπορτάζ ξένων δικτύων για τη σύραξη07:56:05
{https://www.youtube.com/watch?v=fp9ONVDsOEM}
{https://www.youtube.com/watch?v=BZ2__KHjlWU}
{https://www.youtube.com/watch?v=SAXtHeuXs8Y}
«Η σύγκρουση δεν προκαλεί έκπληξη»07:52:16
Η Ελίζαμπεθ Θρέλκελντ, διευθύντρια του Προγράμματος Νότιας Ασίας στο think tank Stimson Center στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι οι τελευταίες συγκρούσεις ακολουθούν μήνες εντάσεων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν και δεν προκαλούν έκπληξη.
«Είναι σημαντικό στον βαθμό που ενδεχομένως αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στρατηγικής», δήλωσε η Θρέλκελντ, σημειώνοντας τις «πιο επιθετικές κινήσεις» από την πλευρά του Πακιστάν.
«Αλλά από τότε, έχουμε δει μερικές τρομοκρατικές επιθέσεις εντός του Πακιστάν που ήταν αρκετά σημαντικές. Επομένως, όχι, δεν με εκπλήσσει ότι μετά από αυτές τις σωρευτικές επιθέσεις, τα νεύρα είναι τεντωμένα και τα πράγματα έχουν κινηθεί ξανά προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς», είπε.
Οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη ότι επιτέθηκε πρώτη07:39:39
Όπως και σε προηγούμενους γύρους εχθροπραξιών μεταξύ πακιστανικών και αφγανικών δυνάμεων, κάθε πλευρά κατηγόρησε την άλλη ότι επιτέθηκε πρώτη, ενώ και οι δύο ισχυρίζονται ότι προκάλεσαν βαριές απώλειες στην αντίπαλη πλευρά.
Οι πακιστανικές αρχές δήλωσαν την Παρασκευή ότι εξαπέλυσαν «αντεπιθέσεις» σε πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Καμπούλ και της Κανταχάρ, σε απάντηση σε «απρόκλητες αφγανικές επιθέσεις».
Οι Αφγανοί Ταλιμπάν πάλι δήλωσαν ότι ξεκίνησαν την «μεγάλης κλίμακας» επιχείρηση ως απάντηση στα πλήγματα που δέχθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τα οποία, όπως υποστήριξαν, είχαν σκοτώσει τουλάχιστον 18 ανθρώπους. Το Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι είχε στοχοποιήσει φερόμενα στρατόπεδα και κρησφύγετα μαχητών.
Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Μολάουι Ουαχιντουλάχ Μοχαμαντί, δήλωσε ότι η «επιχείρηση αντιποίνων» ξεκίνησε περίπου στις 20:00 τοπική ώρα (15:30 GMT) την Πέμπτη.
Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της οργάνωσης, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι η επίθεση είχε σκοτώσει «πολλούς» Πακιστανούς στρατιώτες και είχε αιχμαλωτίσει άλλους - αλλά ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από τις πακιστανικές αρχές.
Πώς φτάσαμε ως εδώ;07:27:52
Τα πλήγματα στην Καμπούλ και την Κανταχάρ είναι τα τελευταία σε μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, παρά το γεγονός ότι τα δύο έθνη συμφώνησαν σε μια εύθραυστη εκεχειρία τον Οκτώβριο του 2025.
Την περασμένη εβδομάδα, το Πακιστάν πραγματοποίησε πολλαπλές νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν, οι οποίες, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, σκότωσαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.
Το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν επτά φερόμενα στρατόπεδα και κρησφύγετα μαχητών κοντά στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν και δήλωσε ότι εξαπολύθηκαν έπειτα από πρόσφατες επιθέσεις αυτοκτονίας στο Πακιστάν. Η Καμπούλ, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι στοχοποιήθηκαν κατοικίες αμάχων και ένα θρησκευτικό σχολείο, με γυναίκες και παιδιά μεταξύ των νεκρών.
Οι Αφγανοί Ταλιμπάν δήλωσαν ότι έχουν ξεκινήσει μια «μεγάλης κλίμακας» επιχείρηση σε απάντηση και την Πέμπτη υποστήριξαν ότι η επίθεσή τους είχε σκοτώσει «πολλούς» Πακιστανούς στρατιώτες.
Αυτό διαψεύστηκε από εκπρόσωπο του πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο οποίος αμφισβήτησε επίσης τον ισχυρισμό του εκπροσώπου των Ταλιμπάν Μουτζαχίντ ότι είχαν καταληφθεί 15 στρατιωτικά φυλάκια.
Αργότερα την ίδια ημέρα, το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι δύο από τους στρατιώτες του είχαν σκοτωθεί και τρεις ακόμη τραυματιστεί, αφού στρατιώτες ανταπέδωσαν στα «απρόκλητα πυρά» κατά μήκος των κοινών τους συνόρων.
Πού χτύπησε το Πακιστάν06:56:42
Το Πακιστάν έθεσε στο στόχαστρο τις αφγανικές πόλεις Καμπούλ, Κανταχάρ και Πακτίκα κατά μήκος της συνοριακής γραμμής που χωρίζει τις δύο χώρες.