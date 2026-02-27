Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν - Όλες οι εξελίξεις

Το Πακιστάν βομβάρδισε την Παρασκευή την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, και δύο ακόμη επαρχίες - λίγες ώρες μετά τη διασυνοριακή επίθεση Ταλιμπάν - στην τελευταία κλιμάκωση βίας μεταξύ των γειτόνων που υπέγραψαν μια εύθραυστη εκεχειρία το 2025.

Ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν διασυνοριακά πλήγματα.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα μας», διεμήνυσε ο Χαουάτζα μέσω X.

Σύμφωνα με πακιστανικά ΜΜΕ, το Ισλαμαμπάντ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 133 Ταλιμπάν και έχει τραυματίσει περισσότερους από 200 άλλους σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση αντιποίνων.

Η αντεπίθεση, που ονομάζεται επίσημα «Επιχείρηση Ghazab lil Haq» («Οργή για την Αλήθεια»), περιλαμβάνει πολλαπλά κύματα αεροπορικών και χερσαίων πληγμάτων ακριβείας με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και την Πακτίκα, δήλωσαν αξιωματούχοι νωρίς την Παρασκευή.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

{https://www.youtube.com/watch?v=BTT-kbsx-Gs}

