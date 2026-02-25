Συνεδρίασε χθες ο «Συνασπισμός των Προθύμων»- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Μόνο ευοίωνες για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας δεν είναι οι προοπτικές τέσσερα ακριβώς χρόνια από την έναρξή του. Τα "Παιχνίδια Εξουσίας" αναδημοσιεύουν από τον "Ριζοσπάστη":

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, και η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ να επεκταθεί παραπέρα σε ευρωπαϊκό έδαφος ή και να γενικευτεί ακόμα περισσότερο.

Παρά τα εξελισσόμενα παζάρια για τη μοιρασιά της λείας, ο πόλεμος κλιμακώνεται σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο, οι ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις οξύνονται ακόμα και μεταξύ «συμμάχων», ενώ οι Ευρωπαίοι του ΝΑΤΟ εντείνουν τον «επανεξοπλισμό» τους και τις προετοιμασίες για μια ενδεχόμενη άμεση αναμέτρηση με τη Ρωσία.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δηλώνουν ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών του ΝΑΤΟ, αξιωματούχοι της ΕΕ, καθώς και η Μόσχα με αφορμή τη χθεσινή επέτειο, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα τα στρατόπεδα είναι αποφασισμένα να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους γύρω από την Ουκρανία.

«Αυτή δεν είναι μια σύγκρουση πολύ μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μας αφορά σε τόσα πολλά επίπεδα. Το πώς και το πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση θα επηρεάσει όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο για πολύ καιρό (...) Η Ουκρανία είναι σε μεγάλο βαθμό η πρώτη γραμμή της ελευθερίας μας», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Από την πλευρά του ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν κάλεσε σε περισσότερη υποστήριξη προς το Κίεβο και σε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», με στόχο «να καταστρέψουμε το επιχειρηματικό της μοντέλο». Για τις δε «εγγυήσεις ασφαλείας» προς την Ουκρανία - που στις πραγματικότητα αποτελούν το φιτίλι για ακόμα πιο σοβαρή ανάφλεξη - είπε ότι «ολοκληρώνονται» και πρέπει «να συμφωνηθούν με συγκεκριμένους όρους».

Εξάλλου, χθες οι δύο ηγέτες προέδρευσαν μιας τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων» με ηγέτες που βρίσκονταν στο Κίεβο λόγω της επετείου.

Η Βρετανία ανακοίνωσε 20 εκατ. λίρες για την προστασία και την επισκευή του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, 5,7 εκατ. λίρες για ανθρωπιστική βοήθεια, εκπαίδευση στη Βρετανία για Ουκρανούς πιλότους, 30 εκατ. λίρες για την υποστήριξη της κοινωνικής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας και για «λογοδοσία» για τα θύματα και τους επιζώντες των φερόμενων ρωσικών εγκλημάτων πολέμου.

Διαρροές για εφοδιασμό της Ουκρανίας με πυρηνική βόμβα

Η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) υποστήριξε χθες ότι η Γαλλία και η Βρετανία «εργάζονται ενεργά» προκειμένου να εφοδιάσουν το Κίεβο με μία πυρηνική βόμβα, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά επικίνδυνα σχέδια».

Σύμφωνα με την SVR, ανακοίνωση της οποίας επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο TASS, με αυτόν τον τρόπο «το Κίεβο θα μπορούσε να επιδιώξει πιο ευνοϊκούς όρους παύσης των εχθροπραξιών».

«Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η ρωσική SVR, το Λονδίνο και το Παρίσι εργάζονται ενεργά για το ζήτημα της παροχής στο Κίεβο ενός όπλου αυτού του είδους, καθώς και για τα μέσα παράδοσής του.

Αυτό περιλαμβάνει μια μυστική μεταφορά σχετικών ευρωπαϊκών κατασκευασμένων εξαρτημάτων, εξοπλισμού και τεχνολογιών στην Ουκρανία. Ως επιλογή εξετάζεται η γαλλική μικρή κεφαλή TN-75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1, που εκτοξεύεται από υποβρύχιο», σημειώνεται.

Παράλληλα αναφέρει ότι «το Βερολίνο αρνήθηκε συνετά να συμμετάσχει σε αυτήν την επικίνδυνη επιχείρηση».

Καθώς οι δύο χώρες συνειδητοποιούν ότι το σχέδιό τους αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», επιχειρούν «να κάνουν την κατοχή πυρηνικών όπλων από το Κίεβο να μοιάζει σαν να αναπτύχθηκε από τους ίδιους τους Ουκρανούς». Πρόκειται περί «απειλής για ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρει η SVR.

Πούτιν: Υψιστη προτεραιότητα η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων

Αλλά και η Μόσχα φρόντισε να τονίσει ότι θα αναπτύξει τις πυρηνικές της δυνάμεις μετά τη λήξη της ισχύος της New START, της τελευταίας Συνθήκης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, ενώ δεσμεύτηκε πως θα εξακολουθήσει να «ενισχύει» τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία.

Χθες, στο περιθώριο της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη, έγινε συνάντηση των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ενώ σήμερα αναμένεται να συναντηθούν οι Αμερικανοί με τους Κινέζους.

«Η ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδας, η οποία εγγυάται την ασφάλεια της Ρωσίας και διασφαλίζει αποτελεσματικά την στρατηγική αποτροπή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε ο Πούτιν.

Τόνισε δε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της είναι τόσο αποφασισμένοι να νικήσουν τη Ρωσία που φτάνουν στα άκρα, κάτι για το οποίο «θα μετανιώσουν», όπως προειδοποίησε.

Ακόμα, αποστέλλοντας μήνυμα προς τους «αντιπάλους» της Ρωσίας επεσήμανε ότι γνωρίζουν πώς μπορεί να καταλήξουν τα πράγματα αν καταφύγουν στη χρήση «πυρηνικού στοιχείου» σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας.

Μιλώντας σε συνάντηση με τις ρωσικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας, ο Πούτιν δήλωσε ότι «ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία έχει αυξηθεί» και έδωσε εντολή να ληφθούν «σοβαρά πρόσθετα μέτρα» για ενίσχυση των κρατικών συνόρων.

Ειδικότερα, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι μπορεί να εκδηλωθούν προσπάθειες δολιοφθοράς στους αγωγούς «TurkStream» και «Blue Stream» στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα σχόλιά του έγιναν μία μέρα αφότου άνδρας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα σε περιπολικό της αστυνομίας στο κέντρο της Μόσχας, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τον εαυτό του. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο δράστης είχε στρατολογηθεί μέσω διαδικτύου.

Η Ουκρανία έχει στοχεύσει τουλάχιστον τρεις Ρώσους στρατηγούς στην περιοχή της Μόσχας τον τελευταίο χρόνο, αν και παραμένει ασαφές αν το Κίεβο είχε κάποια σχέση με την έκρηξη της Δευτέρας.

Η ΕΕ υπόσχεται να σκληρύνει τη στάση της

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει «ολοκληρωμένη πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική στήριξη» στο Κίεβο, παραμένοντας ο μεγαλύτερος χορηγός του στον κόσμο, ανακοίνωσαν χθες οι επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Από το 2022 μέχρι σήμερα η συνολική ευρωενωσιακή βοήθεια αγγίζει τα 200 δισ. ευρώ, ενώ οι ηγέτες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει στη χορήγηση επιπλέον 90 δισ. ευρώ ως δάνειο για τα έτη 2026 - 2027, από τα οποία τα 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για στρατιωτικούς σκοπούς και για την αγορά ευρωπαϊκών όπλων.

Την ίδια στιγμή οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι «ο πόλεμος φθοράς του Βλ. Πούτιν αποδυναμώνει σταδιακά τη Ρωσία» και δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν περαιτέρω την πίεση, τόσο στον ενεργειακό όσο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και με πρόσθετα μέτρα κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», που απειλεί να κλιμακώσει τη σύγκρουση με επιθέσεις και ρεσάλτα σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο.

Παράλληλα η ΕΕ δηλώνει ότι προετοιμάζεται και για «την επόμενη μέρα», δεσμευόμενη να συμβάλει σε «ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας» ώστε η Ρωσία «να μην μπορέσει ποτέ ξανά να επιτεθεί στην Ουκρανία».

Μεταξύ αυτών, η ΕΕ υπογραμμίζει ότι θα στηρίξει την «ενταξιακή πορεία» της Ουκρανίας και τη «μεταπολεμική ανοικοδόμηση», διεκδικώντας μεγάλο κομμάτι της «πίτας» των επενδύσεων και των πρώτων υλών.

Ζελένσκι: ΕΕ και ΗΠΑ μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τους Ευρωπαίους θέσουν υπό έλεγχο τον Πούτιν και τον υποχρεώσουν σε γνήσιες διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα φέρουν αποτέλεσμα. Ο Βλ. Πούτιν πρέπει να πειστεί να συμφωνήσει σε εκεχειρία», επεσήμανε ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, ζητώντας μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα.

Ο ίδιος αξιολόγησε τα τέσσερα χρόνια του πολέμου ως «ήττα του επιτιθέμενου», επισημαίνοντας ότι «η Ρωσία αγωνίζεται για να μας καταστρέψει ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά δεν της το έχουμε επιτρέψει».

Χαρακτήρισε «ρωσικό αφήγημα» το ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και παρέπεμψε σε πρόσφατες στρατιωτικές επιτυχίες της Ουκρανίας - με βάση ισχυρισμούς ότι ανέκτησε 300 τ.χλμ. γης στην περιοχή νοτίως της Ζαπορίζια - αλλά και στον αποκλεισμό του ρωσικού στρατού από το δορυφορικό σύστημα Starlink.

Ειδική αναφορά έκανε στη Γερμανία, που «ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είναι πλέον ο μεγαλύτερος πάροχος οικονομικής βοήθειας συνολικά, ακολουθούμενη από τη Νορβηγία», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι θα ήθελε για τη Γερμανία ενεργότερο ρόλο και μετά το τέλος του πολέμου, π.χ. με «ειρηνευτικά» στρατεύματα, όπως έχουν ήδη δηλώσει ότι θα κάνουν Γαλλία και Βρετανία.

ΕΕ: Η Ουγγαρία απειλεί να μπλοκάρει τα 90 δισ. και τις κυρώσεις

Το βέτο της Ουγγαρίας εμπόδισε την υιοθέτηση του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας τη Δευτέρα, με τη Βουδαπέστη να παζαρεύει άμεση επισκευή του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα, που καταστράφηκε από επίθεση.

Επίσης η Βουδαπέστη μπλόκαρε τη χορήγηση του δανείου 90 δισ. ευρώ που είχε αποφασιστεί στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τον Δεκέμβρη - με τη Βουδαπέστη να εξαιρείται - για τον ίδιο λόγο.

Το Κίεβο λέει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές πριν από έναν μήνα λόγω ρωσικού πλήγματος, και ότι τον επιδιορθώνει όσο γρηγορότερα μπορεί.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι μοναδικές χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που εξακολουθούν να παραλαμβάνουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω αγωγού, κατηγορούν το Κίεβο για την καθυστέρηση.

«Δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε συμφωνία στο 20ό πακέτο κυρώσεων», δήλωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, κάνοντας λόγο για «πισωγύρισμα».

«Μπορούμε πάντα να επιστρέψουμε στη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων», που ήταν το Σχέδιο Α στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκέμβρη, απείλησε η Κάλας - παρότι η σχετική πρόταση δεν εγκρίθηκε τότε.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρ. Φίτσο ζήτησε από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

«Από σήμερα, αν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανακοίνωσε ο Φίτσο, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Το 68% της εισαγόμενης Ενέργειας της Ουκρανίας αυτόν τον μήνα προήλθε από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων «ExPro». Δεν είναι σαφές αν οι προμήθειες έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονταν σε αυτό το ποσοστό.