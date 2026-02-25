Κλείνει το εσωκομματικό μέτωπο μέχρι ...νεοτέρας!

Η κυβέρνηση κλείνει -μέχρι νεοτέρας - το εσωκομματικό μέτωπο με τον Νίκο Δένδια μετά την σοβαρή κριτική που άσκησε ο υπουργός Άμυνας στην ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνοντας λόγο για απομάκρυνση από το DNA και τις αρχές της Ν.Δ με αναφορές και στις δημοσκοπικές επιδόσεις της συντηρητικής παράταξης.

Αν η κυβέρνηση άφηνε ανοικτό το μέτωπο θα έπρεπε να ακολουθήσουν πρωτοβουλίες ρήξης- εκ μέρους του πρωθυπουργού -με τον υπουργό Άμυνας. Και αυτό δεν το θέλει. Διότι ένα ενδοκυβερνητικό σχίσμα μπορεί να έχει απρόβλεπτες εκλογικές ή εσωκομματικές συνέπειες.

Το δίλημμα του Μαξίμου

Από την άλλη πλευρά, αν η κυβέρνηση δεν απαντούσε στις βολές Δένδια όλοι θα έμεναν με την εντύπωση ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή ένα πρωτοκλασάτο στέλεχος της παράταξης να αμφισβητήσει δημόσια την κυβερνητική πολιτική και κατ’ επέκταση τον πρωθυπουργό. Και επιπλέον θα κλονιζόταν περαιτέρω η άποψη μέρους των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Ν.Δ. Πόσω μάλλον όταν την κυβέρνηση χτυπούν συχνά -πυκνά και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής. Και αν οι δύο τελευταίοι έχουν πάρει σαφείς αποστάσεις από την σημερινή Ν.Δ., ο Ν. Δένδιας βρίσκεται εντός των τειχών και μάλιστα πρώτος τη τάξη υπουργός του Κ. Μητασοτάκη.

Τι «χρεώνουν» στον Ν. Δένδια

«Οι δηλώσεις του Ν. Δένδια κάνουν ζημιά στην παράταξη αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει» σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη «χρεώνοντας» του την υπεράσπιση του τότε απεργού πείνας Π. Ρούτσι όταν ο πρωθυπουργός αποφάσισε να του αναθέσει τον καθαρισμό του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και το «συγγνώμη» στην Ζωή Κωνσταντοπούλου σε έναν διαπληκτισμό της στη Βουλή με τον βουλευτή της Ν.Δ Δ.Καιρίδη. Εσχάτως άσπονδοι φίλοι του Ν. Δένδια του «χρεώνουν» και την δήλωση που έκανε από την Ινδία σχετικά με την ενίσχυση του δημογραφικού με την είσοδο Ινδών στην χώρα.

Στο παρασκήνιο στελέχη του περιβάλλοντος του πρωθυπουργού εξηγούν την στάση του Ν. Δένδια με όρους «δελφίνου» κάνοντας λόγο για λάθος στρατηγική. «Η συγκεκριμένη στρατηγική στηρίζεται στην υπόθεση ότι η Ν.Δ μπορεί να πέσει στις εκλογές κάτω από το 25%. Σε αυτήν την περίπτωση όμως κανείς από τη Ν.Δ. δεν πρόκειται να προταθεί για πρωθυπουργός αφού θα αναζητηθεί λύση εκτός Ν.Δ. Επιπλέον είναι λάθος το timing όταν οι τελευταίες δημοσκοπήσει δείχνουν ανάκαμψη της Ν.Δ.» λένε με διάθεση να εκθέσουν στα μάτια της παράταξης όποιον υπονομεύει τον Κ. Μητσοτάκη προεκλογικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Μαξίμου σήκωσε το ...γάντι

Μπροστά, λοιπόν, στο δίλημμα να υποστεί προεκλογική ζημιά η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη ή να υποστεί περαιτέρω ρήγμα η Ν.Δ, το Μαξίμου προτίμησε τις τροχιοδεικτικές βολές…

Η κυβέρνηση φρόντισε να στείλει στοχευμένα πυρά στο Πεντάγωνο. Πρώτα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και μετά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ν.Δ. Μακάριο Λαζαρίδη. Ρόλο που είχε αναλάβει αυτοβούλως μέχρι πρότινος ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση ΝΔ να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης» δήλωσε ο Π. Μαρινάκης με τον θεσμικό του ρόλο.

Τα μαζικά πυρά, ωστόσο, ήρθαν από τον Μακάριο Λαζαρίδη ο οποίος μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών άφησε πολλά καρφιά για τη στάση του υπουργού Άμυνας.

«Αν είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος της ΝΔ και δίνεις καθημερινά μάχες για την παράταξη σου, αν εντοπίζεις κάτι το συζητάς στα συλλογικά σου όργανα και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό. Δεν βγαίνεις να το λες σε κομματικές εκδηλώσεις μόνο. Εγώ αν ήμουνα πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις. Δεν βοηθάνε» είπε.

Το ..πυρ του Μ. Λαζαρίδη και η απάντηση Μαρινάκη

Και μπορεί σε άλλη περίπτωση οι δηλώσεις ενός κοινοβουλευτικού εκπροσώπου εναντίον πρωτοκλασάτου στελέχους να υποβαθμιζόντουσαν. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί ένας βουλευτής να ανοίγει πόλεμο με το δημοφιλέστερο στέλεχος της παράταξης αγνοώντας τις συνέπειες.

Εξ ου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing δεν «άδειασε» τον Μ. Λαζαρίδη. Απλώς προτίμησε να υποβαθμίσει το όλο θέμα.

«Μεγαλοποιήθηκε το ζήτημα λόγω τριημέρου» είπε μεταξύ άλλων ρίχνοντας ταυτόχρονα την σπόντα του. «Δεν υπάρχει άνθρωπος στη Ν.Δ. που να μην θέλει άλλη μία εκλογική νίκη. Ότι και να θέλει πάντως ο καθένας στο τέλος αποφασίζει ο λαός» είπε κραδάζοντας τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Ν.Δ να συγκεντρώνει ποσοστό 31,5%, πάνω από το ψυχολογικό όριο.

Αναβάθμιση του εσωκομματικού μετώπου

Ο τρόπος με τον οποίο επιτέθηκε ο Μ. Λαζαρίδης στον υπουργό Άμυνας φανερώνει ότι ο εσωκομματικός πόλεμος περνάει σε άλλη -πιο αναβαθμισμένη- πίστα με το Μαξίμου να μοιάζει αποφασισμένο να μην αφήνει αναπάντητη καμία αμφισβήτηση για το πρόσωπο του πρωθυπουργού.

«Αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ΝΔ ευθύνεται ένας; Δηλαδή ευθύνεται για παράδειγμα ο αρχηγός της παράταξης, ο Πρωθυπουργός; Οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες;» αναρωτήθηκε Ο Μ. Λαζαρίδης αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα πιθανά κίνητρα του Ν. Δένδια΄: «Θεωρώ θεμιτό σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες αρκεί να μην κάνουν κακό στην παράταξη. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει τον Κυρ. Μητσοτάκη νομίζω ότι δεν πρέπει να πατάει καλά πολιτικά».