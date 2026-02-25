Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Έβρο λόγω των νερών που κατεβάζει ο ομώνυμος ποταμός με την περιοχή να έχει βρίσκεται σε συναγερμό μέχρι και την Παρασκευή.

Χαρακτηριστική της κατάστασης η αποστολή τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη, μηνύματος 112 για όσους βρίσκονται στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.

Σημειώνεται ότι σήμερα στην περιοχή αναμένεται να βρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα διεξαχθεί το απόγευμα.

Δύσκολη κατάσταση στα Λάβαρα και το Αμόριο

Το πρωί της Τρίτης στα Λάβαρα έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου. Μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο μπροστά από το χωριό.

Το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο, το οποίο αποφάσισε το κλείσιμο όλων των διόδων στον κάθετο οδικό άξονα. Οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο ενημερώθηκαν να είναι προσεκτικοί και να ζητούν σάκους με άμμο για προστασία, όπου χρειαστεί.

Η Βουλγαρία ενημέρωσε ότι ο ποταμός Έβρος θα κατεβάσει μεγάλες ποσότητες νερού μέχρι και την Πέμπτη , γεγονός που εντείνει την ανησυχία στις ελληνικές περιοχές κατάντη.