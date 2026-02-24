Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται ο νομός Έβρου.

Σε απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί πάνω από 150.000 στρέμματα στον Έβρο εξαιτίας της αυξημένης στάθμης του ποταμού. Τα ορμητικά νερά έχουν προκαλέσει ρήγματα στα αναχώματα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καλλιεργήσιμες σπαρμένες εκτάσεις.

Οι κάτοικοι του Έβρου μαζί με τις Αρχές και τους αρμόδιους φορείς κάνουν αγώνα ώστε να μην κινδυνέψουν τα σπίτια τους από τα νερά καθώς σε ορισμένα σημεία η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα 2.5 μέτρα.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν την αύξηση της στάθμης, με το Διδυμότειχο και τον κάμπο Λαβάρων να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnbp82jk8b5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μεγάλο κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής έχει καλυφθεί επίσης από τα νερά, με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί όλα τα δρομολόγια, ενώ κάθε νέο ρήγμα στα αναχώματα εντείνουν την ανησυχία.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τον Έβρο σε κατάσταση «red code» μέχρι και την Παρασκευή 28/2.

Δείτε εικόνες από το Sooc/Giorgos Kalkanidis