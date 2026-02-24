Η συνέντευξη του Πρ. Παυλόπουλου για ΗΠΑ, δασμούς και Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Κατάπτωση της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας στις ΗΠΑ» χαρακτήρισε σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Πανόραμα\ Επικαιρότητας» του 102 FM της ΕΡΤ3 ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος την αντίδραση του αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας. Σύμφωνα με την απόφαση οι ανώτατοι αμερικανοί δικαστές κήρυξαν άκυρους τους περισσότερους από τους παγκόσμιους δασμούς που είχε ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος από πέρυσι. Μάλιστα ο κ. Παυλόπουλος, σχολιάζοντας τις βαριές εκφράσεις του αμερικανού προέδρου σε βάρος των δικαστών του Supreme Court, επισήμανε ότι στις ΗΠΑ πλέον «έχει καταρρεύσει η λειτουργία των θεσμικών αντίβαρων, ιδίως μέσα από την ωμή παραβίαση της αρχής διάκρισης των εξουσιών».

Για την προαναγγελθείσα διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, επεσήμανε ότι «θα πρέπει να είναι ξεπερασμένα και ανεπαρκή κανονιστικώς, τα προς αναθεώρηση άρθρα, για να μην ενταχθεί και η προσεχής αναθεώρηση στην κατηγορία των προσχηματικών αναθεωρήσεων».

Ο κ. Παυλόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση χαρακτήρισε δύσκολη την προοπτική της συναίνεσης των κομμάτων στην παρούσα συγκυρία, για να ψηφιστούν τα προτεινόμενα άρθρα, με την αναγκαία πλειοψηφία. Υπενθύμισε ότι σε κάθε περίπτωση για να αναθεωρηθεί μια διάταξη πρέπει να λάβει 180 ψήφους, είτε στην παρούσα φάση, είτε στην επόμενη Βουλή.

Τέλος σε ερώτηση εάν χρειάζεται ριζική αναθεώρηση των διατάξεων του άρθρου 86 περί Ευθύνης Υπουργών, είτε η κατάργησή του εν λόγω άρθρου, ο πρώην ΠτΔ επισήμανε «εάν ο στόχος είναι η πλήρης αποσύνδεση της Βουλής και η μεταφορά της όλης αρμοδιότητας στο φυσικό δικαστή, τότε οδηγούμαστε κατ’ ουσία στην κατάργηση του Άρθρου 86, όπως το ξέρουμε».

Ακούστε ΕΔΩ όσα τόνισε ο Πρ. Παυλόπουλος