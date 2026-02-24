Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο γιος της Φιλαρέτης Κομνηνού, μίλησε για την καριέρα του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προτιμά να εκφράζεται.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο μουσικός και ηθοποιός, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να εκφράζεται, ενώ αποκάλυψε και την αιτία πίσω από την απόφασή του να απέχει από τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Παράλληλα, μίλησε για το αν το όνομα της μητέρα του, Φιλαρέτη Κομνηνού, επηρέασε τις αποφάσεις του.

Αρχικά ο καλλιτέχνης, μίλησε ανοιχτά για το λόγο που αποφεύγει τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και συνεντεύξεις: «Λίγο το αποφεύγω να σου πω την αλήθεια. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές νιώθω πιο άνετα να μιλάω μέσα από τη δουλειά μου ή γραπτές συνεντεύξεις. Αισθάνθηκα μία ασφάλεια εδώ στο πλαίσιο. Νιώθω άβολα όταν οι ερωτήσεις έρχονται πιο κοντά στην προσωπική ζωή… Δεν έχω κάτι να κρύψω, αλλά σε κουράζει…».

Όσον αφορά το όνομα της μητέρας του, Φιλαρέτης Κομνηνού, αποσαφήνισε πως δεν το εκλαμβάνει ως βάρος: «Όχι… Δεν νιώθω ότι είναι βάρος για εμένα το όνομα της μητέρας μου, είναι η ζωή μου».

Τέλος, σχετικά με την απόφασή του να ασχοληθεί με τις τέχνες, αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στη μουσική και το θέατρο: «Ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική... Είναι δύσκολο να σε αναγκάσει κάποιος να το κάνεις αυτό... Είχα εφηβικές μπάντες στο σχολείο και στη Θεσσαλονίκη... 18 χρονών αποφάσισα να σπουδάσω μάρκετινγκ, γιατί πίστεψα ότι πρέπει να κάνω κάτι πιο «σοβαρό»… Δεν πέρασα πανελλήνιες, πήγα σε ιδιωτική σχολή… και στο πρώτο έτος κατάλαβα ότι δεν μου ταιριάζει, πήρα το πτυχίο για να το έχω και παράλληλα έκανα μαθήματα για να είμαι όσο πιο κοντά μπορούσα στην υποκριτική».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn3jit5dk4x?integrationId=40599y14juihe6ly}