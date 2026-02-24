Τι γιορτάζουμε το πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής, η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων, το Ψυχοσάββατο και η παράδοση με το έθιμο των κολλύβων.

Η κινητή εορτή των Αγίων Θεοδώρων τιμάται κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο της Τεσσαρακοστής και φέτος οι ορθόδοξοι θα την τιμήσουν το προσεχές Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Ποιοι είναι οι δύο Άγιοι Θεόδωροι που τιμώνται χωριστά αλλά και την ίδια μέρα;

Η μνήμη τους Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος εορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου όμως του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου τιμάται λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 8 Φεβρουαρίου. Η Σύνοδος της Λαοδικείας, ανάμεσα στους κανόνες που εξέδωσε ήταν και εκείνος που ανέφερε ρητά ότι «δεν πρέπει να εορτάζονται Άγιοι κατά τη νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά να μετατίθεται η μνήμη Τους στο αμέσως επόμενο Σάββατο ή την Κυριακή». Έτσι, χάρις στο μεγάλο θαύμα του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος με τα κόλλυβα που έγινε την Καθαρά Δευτέρα, μετατέθηκε η μνήμη των Αγίων Θεοδώρων στο πρώτο Σάββατο των νηστειών.

Ιδιαίτερα γνωστό είναι το θαύμα του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, ο οποίος – σύμφωνα με την παράδοση – εμφανίστηκε σε όραμα στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον προειδοποίησε ότι ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης είχε διατάξει να μολυνθούν με ειδωλόθυτα τρόφιμα οι αγορές της πόλης. Ο Άγιος υπέδειξε στους Χριστιανούς να καταναλώσουν βρασμένο σιτάρι (κόλλυβα) αντί για τα τρόφιμα της αγοράς. Από τότε, το πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής καθιερώθηκε η ευλογία των κολλύβων στη μνήμη του.

Η εορτή των Αγίων Θεοδώρων συνδέεται με την έναρξη της νηστείας και υπενθυμίζει τη δύναμη της πίστης, της θυσίας και της πνευματικής εγρήγορσης κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αποτελεί επίσης μία από τις πρώτες μεγάλες εορτές της νηστείας, με ιδιαίτερη συμμετοχή των πιστών στους ναούς και ευλογία των κολλύβων.

Παρακολουθήστε LIVE την λειτουργία για τους Αγίους Θεοδώρους και το Ψυχοσάββατο

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση την θεία λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολωνού στις 7:00 π.μ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=fWv5BQw810Y}

Το άτυπο Ψυχοσάββατο και το έθιμο με τα κόλλυβα ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων

Το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων έχει συνδεθεί έντονα με το έθιμο των κολλύβων και σε αρκετές περιοχές θεωρείται άτυπα ως ένα μικρό «Ψυχοσάββατο».

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων, κατά τη διάρκεια λιμού στην περιοχή της αρχαίας Γαλατίας, τάισε τον πληθυσμό μιας ολόκληρης πόλης με βρασμένο σιτάρι (κόλλυβα). Από τότε καθιερώθηκε το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των Νηστειών, δηλαδή ανήμερα της εορτής του, να μοιράζονται κόλλυβα στους ναούς. Ωστόσο, η πιο διαδεδομένη εκδοχή συνδέεται με θαύμα της προβυζαντινής περιόδου. Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης επιχείρησε να μολύνει τα τρόφιμα της αγοράς με ειδωλόθυτα, ώστε να αναγκάσει τους Χριστιανούς να παραβούν τη νηστεία τους, ο Άγιος Θεόδωρος εμφανίστηκε σε όραμα στον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον προειδοποίησε για το σχέδιο. Τον συμβούλεψε να καλέσει τους πιστούς να καταναλώσουν μόνο βρασμένο σιτάρι. Έτσι, οι Χριστιανοί σώθηκαν από την παγίδα και σε ανάμνηση του θαύματος καθιερώθηκε η ευλογία και διανομή κολλύβων το πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής.

Τα κόλλυβα της ημέρας έχουν διπλό συμβολισμό:

Υπέρ των Αγίων Θεοδώρων, ως ένδειξη τιμής, μνήμης και ευλογίας.

Υπέρ των κεκοιμημένων, συμβολίζοντας την πίστη στην ανάσταση των νεκρών, καθώς ο σπόρος του σιταριού που «θάβεται» στη γη και βλασταίνει παραπέμπει στη χριστιανική ελπίδα της αιώνιας ζωής.

Παρότι το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων δεν αποτελεί επίσημο Ψυχοσάββατο της Εκκλησίας, στη λαϊκή παράδοση έχει αποκτήσει αυτόν τον χαρακτήρα, συνδυάζοντας τη μνήμη των Μεγαλομαρτύρων με την προσευχή για τους κεκοιμημένους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ccphxkchh6up?integrationId=40599y14juihe6ly}