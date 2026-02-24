Για την εμπειρία της στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision μίλησε η Marseaux.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», παραχώρησε η Marseaux, η οποία φέτος, διαγωνίστηκε στη σκηνή του Sing for Greece για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, με το τραγούδι «Χάνομαι».

Η γνωστή ερμηνεύτρια μέσα από τις δηλώσεις της, αποκάλυψε πως για την ώρα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της όσον αφορά τον μουσικό διαγωνισμό, ενώ αποκάλυψε πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό που συμβαίνει, πάντα δηλαδή. Είτε κάνω θέατρο, είτε κάνω συναυλία, έρχονται με τα μπλουζάκια τους, στηρίζουνε και νομίζω αυτό είναι και η ευτυχία για έναν καλλιτέχνη, έτσι;», ανέφερε αρχικά η ερμηνεύτρια.

Απαντώντας στα ερωτήματα της ρεπόρτερ, μίλησε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της, αποκαλύπτοντας πως δυσκολεύτηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού: «Για την ώρα έχει κλείσει ο κύκλος. Τώρα που έχει κλείσει έτσι και το βλέπω από τρίτο πρόσωπο, ήταν κάτι πολύ αγχωτικό και χαώδες για μένα. Δεν το μετανιώνω. Δηλαδή πήρα πολλά μαθήματα, κυρίως για τον εαυτό μου και το πώς να διαχειρίζομαι εγώ το άγχος και τέτοια. Λίγο δυσκολεύτηκα γιατί ήταν αυτό το πλαίσιο του διαγωνισμού, αλλά κατά τα άλλα ήταν όμορφα».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να έκανε κάποια δουλειά στην τηλεόραση αποκάλυψε: «Νομίζω πως άμα έκανα κάτι στην τηλεόραση, θα με ενδιέφερε να είμαι κριτής ίσως σε κάποιο μουσικό show, γιατί αυτό είναι και το επάγγελμά μου. Νομίζω ότι σε οτιδήποτε άλλο δεν θα ήμουν καλή, οπότε όχι. Με τρομάζει η τηλεόραση, ναι. Γιατί δεν νιώθω πως είναι πάντα… καλοπροαίρετη; Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι θα έκανα κάτι πάνω στο στοιχείο μου. Δηλαδή κάτι μουσικό ας πούμε, αυτό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn1o1vgb2n5?integrationId=40599y14juihe6ly}