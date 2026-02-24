Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων για την αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Έπειτα από οχτώ διαδοχικά τζακ ποτ, το Τζόκερ μοιράζει τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας που θα αναδείξει η αποψινή (24/2) κλήρωση.

Παράλληλα, όπως σε κάθε κλήρωση, τα δελτία με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ. Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: