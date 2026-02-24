Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Το ποσό των 2.130.000 ευρώ κληρώνει απόψε το Λαϊκό Λαχείο μετά το 6ο τζάκποτ που σημειώθηκε στην κλήρωση της προηγούμενης Τρίτης.

Η κλήρωση όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, της περασμένης Τρίτης τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 02126, σειρά η 10η και στοιχείο το Α.

Ο αριθμός 22535 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 7η, 8η και 9η και στοιχεία Α-Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κέρδισε ο αριθμός 62432 σε όλες τις σειρές. Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι: 14475, 17259, 33227, 38405, 45292, 49509, 52658, 69579 και 78348.

