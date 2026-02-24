Το Νεκτάριο Μάλλα και την σύζυγό του υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας.

Το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Λιάγκας, υποδέχθηκε στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» τον Νεκτάριο Μάλλα με τον οποίο είχαν συστηθεί στο παρελθόν, πριν από περίπου δέκα έτη, όταν παρουσίαζε τον μουσικό διαγωνισμό του «The Voice».

Ο Νεκτάριος Μάλλας είχε ξεχωρίσει για τη χροιά της φωνής του και κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελική τετράδα του διαγωνισμού.

Σήμερα, ο ερμηνευτής μαζί με την σύζυγό του παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον παρουσιαστή – δημοσιογράφο, ενώ ο ίδιος του ζήτησε να ερμηνεύσει και το τραγούδι με το οποίο είχε συστηθεί στο ευρύ κοινό.

Ο μουσικός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο «The Voice», ενώ με τον Γιώργο Λιάγκα ανέτρεξαν στο παρελθόν όπου θυμήθηκαν στιγμιότυπα από την γνωριμία τους.

Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους δύο καλεσμένους του, ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε από τον Νεκτάριο Μάλλα, να ερμηνεύσει το τραγούδι «Είσαι το τσιγάρο που κρατώ», με το οποίο είχε πρωτοσυστηθεί στο κοινό, ενώ η ερμηνεία του και η χροιά της φωνής του, συνεπήρε τον παρουσιαστή, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στον «αέρα» της εκπομπής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn2wk6g47kh?integrationId=40599y14juihe6ly}